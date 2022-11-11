https://sputnikarabic.ae/20221111/أمريكا-تخطط-لفرض-المزيد-من-القيود-على-شركات-النفط-والغاز-1070068669.html

أمريكا تخطط لفرض المزيد من القيود على شركات النفط والغاز

أمريكا تخطط لفرض المزيد من القيود على شركات النفط والغاز

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تعزيز خطتها للحد من انبعاثات الميثان من آبار النفط والغاز، بعد أن وصف دعاة حماية البيئة جهودا سابقة بأنها ضعيفة للغاية. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

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قدمت وكالة حماية البيئة الأمريكية، القانون التكميلي المقترح، اليوم الجمعة، قبل ساعات من استعداد الرئيس جو بايدن للترويج للجهود الأمريكية لمكافحة تغير المناخ في قمة المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية.تطلب اللائحة المقترحة من شركات الطاقة بذل المزيد من الجهد للحد من الانبعاثات. الإجراء، الذي لن يتم الانتهاء منه حتى العام المقبل، يستجيب لانتقادات دعاة حماية البيئة من خلال تعزيز متطلبات الكشف عن التسريبات وإصلاح آبار النفط والغاز الصغيرة وتحديد المتطلبات للمنشآت المهجورة.وقال مايكل ريغان مدير وكالة حماية البيئة للصحفيين في مؤتمر الأمم المتحدة في مصر: "جميع مواقع الآبار، بغض النظر عن حجمها، سيتم مراقبتها وفحصها بانتظام بحثا عن تسريبات". ويمثل ذلك تحولا عن الاقتراح الأولي الذي كشف النقاب عنه العام الماضي، والذي تضمن استثناءات لبعض الآبار، بحسب وكالة "بلومبيرغ".ستضمن التغييرات، إجراء عمليات تفتيش منتظمة حتى في الآبار منخفضة الإنتاج، والتي يمكن أن تكون مصدرا ضخما للميثان، وسيطلب من شركات النفط والغاز الاستجابة لتقارير طرف ثالث موثوقة عن تسرب كميات كبيرة من غاز الميثان في عملياتها.هذه مبادرة يمكنها تمكين النشطاء الذين يستخدمون الآن تقنيات متخصصة وغيرها لتتبع أعمدة الميثان المتصاعدة وظاهرة تنفس الآبار التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.يأتي هذا التغيير وسط زيادة في الإجراءات الدولية لقمع انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية بشكل خاص، إذ يُقدر أنه أقوى بنحو 80 مرة على الأقل من ثاني أكسيد الكربون في تدفئة الغلاف الجوي خلال العشرين عاما الأولى بعد إطلاقه.قدرت وكالة حماية البيئة أنه في عام 2030، سيقلل مقترح الإدارة الميثان من المصادر المغطاة بنسبة 87% مقارنة بمستويات 2005.

https://sputnikarabic.ae/20221103/البنك-الدولي-يقول-إن-استثمار-14-من-الناتج-الإجمالي-للبلدان-النامية-يخفض-انبعاثاتها-بنحو-70-1069799752.html

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, مصر, أخبار مصر الآن