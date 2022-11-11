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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221111/إيران-تؤكد-أن-إرسالها-أسلحة-إلى-روسيا-ضد-أوكرانيا-ادعاء-لا-أساس-له-من-الصحة-1070058986.html
إيران تؤكد أن إرسالها أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا ادعاء لا أساس له من الصحة
إيران تؤكد أن إرسالها أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا ادعاء لا أساس له من الصحة
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن إرسال طهران أسلحة إلى رسويا ضد أوكرانيا هو اتهام ‏لا أساس له من الصحة.‏ 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T14:21+0000
2022-11-11T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتب المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، باللغة الفارسية عبر "تويتر": "إن إرسال أسلحة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا هو اتهام لا أساس له يوجهونه كل يوم لإضفاء الشرعية على عملهم اليومي بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا".وأكد كنعاني أن "المدّعين ضد إيران هم سبب بدء الحرب وسبب استمرارها".وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "إيران تؤيد وقف إطلاق النار والسلام".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد الشهر الماضي، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الادعاءات بشأن تزويد إيران لروسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس لها".كما رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه أرسل مقترحا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
https://sputnikarabic.ae/20221020/واشنطن-تعرب-عن-قلقها-من-احتمالية-سعي-روسيا-للحصول-على-أسلحة-متطورة-من-إيران-1069295318.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إيران تؤكد أن إرسالها أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا ادعاء لا أساس له من الصحة

14:21 GMT 11.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن إرسال طهران أسلحة إلى رسويا ضد أوكرانيا هو اتهام ‏لا أساس له من الصحة.‏
وكتب المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، باللغة الفارسية عبر "تويتر": "إن إرسال أسلحة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا هو اتهام لا أساس له يوجهونه كل يوم لإضفاء الشرعية على عملهم اليومي بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا".
وأكد كنعاني أن "المدّعين ضد إيران هم سبب بدء الحرب وسبب استمرارها".
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "إيران تؤيد وقف إطلاق النار والسلام".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد الشهر الماضي، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الادعاءات بشأن تزويد إيران لروسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس لها".
كما رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن تعرب عن قلقها من احتمالية سعي روسيا للحصول على أسلحة متطورة من إيران
20 أكتوبر, 19:53 GMT
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه أرسل مقترحا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
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