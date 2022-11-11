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https://sputnikarabic.ae/20221111/روسيا-نمو-فائض-الموازنة-بأكثر-من-الضعف-بفضل-مكاسب-غازبروم-1070067363.html
روسيا... نمو فائض الموازنة بأكثر من الضعف بفضل مكاسب "غازبروم"
روسيا... نمو فائض الموازنة بأكثر من الضعف بفضل مكاسب "غازبروم"
عززت روسيا من حجم الفائض في ميزانيتها الفيدرالية خلال أكتوبر/ تشرين الأول رغم الضغوط والعقوبات الغربية التي استهدفت في الأساس اقتصاد البلاد وقدرته على تحقيق... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T16:09+0000
2022-11-11T16:09+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
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وقالت وزارة المالية في بيان، اليوم الجمعة، إن فائض الميزانية بلغ 128.4 مليار روبل (نحو 2.1 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام. وهذا أكثر من ضعفي مبلغ 54.7 مليار روبل المسجل عنها في الشهر السابق.توقعت وزارة المالية عجزا للعام بأكمله يزيد على 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي المحدد في الميزانية. لكن عائدات الضرائب من النفط والغاز تضاعفت تقريبا في الشهر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول.دفعت شركة "غازبروم" 416 مليار روبل إضافية كضريبة استخراج المعادن بعد ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من المطلوب لتعويض الانخفاض الحاد في الصادرات إلى أوروبا، التي تعد أكبر أسواق الشركة تاريخيا.جاءت المدفوعات المفاجئة بعد ارتفاع الأسعار في النصف الأول من العام، ومن المقرر أن تدفع الشركة نفس المبلغ شهريا في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.ارتفع الإنفاق بنسبة 20% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، حيث عززت الحكومة الإنفاق على مزايا الرعاية الاجتماعية. في الشهر الماضي، استخدمت وزارة المالية صندوق الرفاهية لتغطية هذا الإنفاق بعد قرار الحكومة بتخصيص تريليون روبل لهذا الغرض.بالأمس، كشفت البيانات الرسمية عن تسجيل الميزان التجاري الروسي ارتفاعا في السلع والخدمات في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بمقدار الضعف على أساس سنوي ويسجل فائضا بقيمة 257.1 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221110/الحساب-الجاري-لميزان-المدفوعات-الروسي-يسجل-فائضا-بـ2154-مليار-دولار-خلال-10-أشهر-1070028121.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

روسيا... نمو فائض الموازنة بأكثر من الضعف بفضل مكاسب "غازبروم"

16:09 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Roman Galkin / الانتقال إلى بنك الصوروزارة مالية روسيا
وزارة مالية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Roman Galkin
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عززت روسيا من حجم الفائض في ميزانيتها الفيدرالية خلال أكتوبر/ تشرين الأول رغم الضغوط والعقوبات الغربية التي استهدفت في الأساس اقتصاد البلاد وقدرته على تحقيق الدخل.
وقالت وزارة المالية في بيان، اليوم الجمعة، إن فائض الميزانية بلغ 128.4 مليار روبل (نحو 2.1 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام. وهذا أكثر من ضعفي مبلغ 54.7 مليار روبل المسجل عنها في الشهر السابق.
توقعت وزارة المالية عجزا للعام بأكمله يزيد على 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي المحدد في الميزانية. لكن عائدات الضرائب من النفط والغاز تضاعفت تقريبا في الشهر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
الحساب الجاري لميزان المدفوعات الروسي يسجل فائضا بـ215.4 مليار دولار خلال 10 أشهر
أمس, 13:57 GMT
دفعت شركة "غازبروم" 416 مليار روبل إضافية كضريبة استخراج المعادن بعد ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من المطلوب لتعويض الانخفاض الحاد في الصادرات إلى أوروبا، التي تعد أكبر أسواق الشركة تاريخيا.
جاءت المدفوعات المفاجئة بعد ارتفاع الأسعار في النصف الأول من العام، ومن المقرر أن تدفع الشركة نفس المبلغ شهريا في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
ارتفع الإنفاق بنسبة 20% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، حيث عززت الحكومة الإنفاق على مزايا الرعاية الاجتماعية. في الشهر الماضي، استخدمت وزارة المالية صندوق الرفاهية لتغطية هذا الإنفاق بعد قرار الحكومة بتخصيص تريليون روبل لهذا الغرض.
بالأمس، كشفت البيانات الرسمية عن تسجيل الميزان التجاري الروسي ارتفاعا في السلع والخدمات في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بمقدار الضعف على أساس سنوي ويسجل فائضا بقيمة 257.1 مليار دولار.
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