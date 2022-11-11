https://sputnikarabic.ae/20221111/كييف-تركز-أكثر-من-5-ألف-مرتزق-بولندي-في-منطقة-زابوروجيه-1070041217.html
كييف تركز أكثر من 5 ألف مرتزق بولندي في منطقة زابوروجيه
كييف تركز أكثر من 5 ألف مرتزق بولندي في منطقة زابوروجيه
قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجييه، الخميس، إن سلطات كييف ركزت أكثر من 5 ألف من المرتزقة البولنديين في منطقة زابوروجييه. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T01:04+0000
2022-11-11T01:04+0000
2022-11-11T01:04+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول، روسيا - سبوتنيك. وقال روجوف، لوكالة "سبوتنيك": "لقد حشد نظام كييف عددًا كبيرًا من المرتزقة على خط جبهة زابوروجييه، ووفقًا لتقديراتنا، هناك أكثر من 5000 مرتزق بولندي".وأضاف المسؤول أن هناك أيضًا العديد من المرتزقة من جورجيا ومختلف الجماعات الإرهابية الدولية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة شاركوا في الأعمال العدائية من جانب أوكرانيا.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221110/أكثر-من-ألف-مرتزق-أجنبي-يقاتلون-إلى-جانب-كييف-في-مدينة-زابوروجيه-1069998909.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
كييف تركز أكثر من 5 ألف مرتزق بولندي في منطقة زابوروجيه
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قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجييه، الخميس، إن سلطات كييف ركزت أكثر من 5 ألف من المرتزقة البولنديين في منطقة زابوروجييه.
سيمفيروبول، روسيا - سبوتنيك
. وقال روجوف، لوكالة "سبوتنيك": "لقد حشد نظام كييف عددًا كبيرًا من المرتزقة على خط جبهة زابوروجييه، ووفقًا لتقديراتنا، هناك أكثر من 5000 مرتزق بولندي".
وأضاف المسؤول أن هناك أيضًا العديد من المرتزقة من جورجيا ومختلف الجماعات الإرهابية الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة شاركوا في الأعمال العدائية من جانب أوكرانيا.
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة
لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.