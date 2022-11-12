https://sputnikarabic.ae/20221112/إثيوبيا-وجبهة-تحرير-تيغراي-توقعان-على-تنفيذ-اتفاق-وقف-الأعمال-العدائية-1070097630.html
إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي توقعان على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية
إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي توقعان على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية
وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي اليوم السبت، اتفاقًا بشأن تنفيذ هدنة أقرها الجانبان في محادثاتهما تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T16:57+0000
2022-11-12T16:57+0000
2022-11-12T16:57+0000
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العمليات العسكرية في تيغراي
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القاهرة- سبوتنيك. وأكد الوسيط الكيني في مباحثات السلام بين الطرفين أوهورو كينياتا، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع المبعوث الخاص للقرن الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، أن الهدنة ستبدأ بشكل فوري وستسمح بمرور المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ونزع الأسلحة.وأوضح كينياتا أن كل القضايا التي تخص السلام والاستقرار في إثيوبيا تم التطرق إليها من قبل الأطراف المعنية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية،"تسلمها إخطارا ببدء مفاوضات السلام مع جبهة تحرير تيغراي التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وقال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون الأمن القومي، السفير رضوان حسين، عبر حسابه على تويتر، إن "الاتحاد الأفريقي أبلغ الحكومة الإثيوبية ببدء محادثات السلام"، مضيفًا أن الحكومة أكدت التزامها بحضور هذه المفاوضات.وأعرب المسؤول الإثيوبي عما وصفه بـ"الشعور بالفزع من البعض"، قال إنهم "ينشرون مزاعم كاذبة حول العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية ضد عناصر جبهة تحرير تيغراي".وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم, أخبار العالم الآن
إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي توقعان على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية
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وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي اليوم السبت، اتفاقًا بشأن تنفيذ هدنة أقرها الجانبان في محادثاتهما تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
القاهرة- سبوتنيك. وأكد الوسيط الكيني في مباحثات السلام بين الطرفين أوهورو كينياتا، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع المبعوث الخاص للقرن الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، أن الهدنة ستبدأ بشكل فوري وستسمح بمرور المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ونزع الأسلحة.
وأوضح كينياتا أن كل القضايا التي تخص السلام
والاستقرار في إثيوبيا تم التطرق إليها من قبل الأطراف المعنية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية،"تسلمها إخطارا ببدء مفاوضات السلام
مع جبهة تحرير تيغراي التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وقال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون الأمن القومي، السفير رضوان حسين، عبر حسابه على تويتر، إن "الاتحاد الأفريقي أبلغ الحكومة الإثيوبية ببدء محادثات السلام"، مضيفًا أن الحكومة أكدت التزامها بحضور هذه المفاوضات.
وأعرب المسؤول الإثيوبي عما وصفه بـ"الشعور بالفزع من البعض"، قال إنهم "ينشرون مزاعم كاذبة حول العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية ضد عناصر جبهة تحرير تيغراي".
وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.