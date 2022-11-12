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https://sputnikarabic.ae/20221112/القوات-الأوكرانية-تطلق-10-صواريخ-من-منظومات-غراد-على-دونيتسك-1070092704.html
القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من منظومات "غراد" على دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من منظومات "غراد" على دونيتسك
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بمركز التنسيق المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T14:50+0000
2022-11-12T14:50+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية
صواريخ "غراد"
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وقال المكتب عبر قناته في تلغرام: "سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية عند الساعة 16:33 باتجاه منطقة كارلوفكا، تم إطلاق 10 صواريخ من طراز غراد "بي-إم21".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زاباروجيه وخيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
https://sputnikarabic.ae/20221104/القوات-الأوكرانية-تطلق-30-صاروخا-من-منظومات-غراد-على-غورلوفكا-1069824759.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية, صواريخ "غراد"
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية, صواريخ "غراد"

القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من منظومات "غراد" على دونيتسك

14:50 GMT 12.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بمركز التنسيق المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ من منظومات "غراد".
وقال المكتب عبر قناته في تلغرام: "سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية عند الساعة 16:33 باتجاه منطقة كارلوفكا، تم إطلاق 10 صواريخ من طراز غراد "بي-إم21".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زاباروجيه وخيرسون.
منظومة الصواريخ الحارقة غراد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
القوات الأوكرانية تطلق 30 صاروخا من منظومات "غراد" على غورلوفكا
4 نوفمبر, 11:20 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
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