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https://sputnikarabic.ae/20221112/قتلى-وجرحى-إثر-مواجهات-بين-قوات-الانتقالي-وأنصار-الله-في-تعز-جنوب-غربي-اليمن-1070096735.html
قتلى وجرحى إثر مواجهات بين قوات "الانتقالي" و"أنصار الله" في تعز جنوب غربي اليمن
قتلى وجرحى إثر مواجهات بين قوات "الانتقالي" و"أنصار الله" في تعز جنوب غربي اليمن
اندلعت، اليوم السبت، مواجهات بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن)، وجماعة "أنصار الله "، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T16:47+0000
2022-11-12T16:47+0000
العالم العربي
صراع اليمن
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك، بأن مواجهات دارت بين قوات "اللواء الرابع حزم" ومقاتلي "أنصار الله" في قطاع الضباب بعزلة الأثاور التابعة لمديرية حَّيفان جنوب تعز على الحدود الإدارية مع محافظة لحج، استمرت ثلاث ساعات، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، فيما قُتل آخرون في صفوف الجماعة.وأضاف أن مدفعية "اللواء الرابع حزم" قصفت تجمعات لجماعة "أنصار الله" في تبتي سعيد طه والمنظرة وجبل الأشاريف، ملحقة خسائر بالجماعة.يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من "أنصار الله" هاجموا مواقع الجيش في جبهة وادي حذران غرب مدينة تعز.وجاء التصعيد الميداني الجديد بعد أكثر من شهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن منذ نيسان/ابريل الماضي، حتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولم يتم الإعلان عن تجديدها.ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود.وتشترط الجماعة أن تقوم الحكومة اليمنية بدفع رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب تقديرات الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/اليمن-أنصار-الله-تعلن-مقتل-7-من-عناصرها-بمعارك-مع-الجيش-الحكومي-1069867007.html
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العالم العربي, صراع اليمن, أنصار الله
العالم العربي, صراع اليمن, أنصار الله

قتلى وجرحى إثر مواجهات بين قوات "الانتقالي" و"أنصار الله" في تعز جنوب غربي اليمن

16:47 GMT 12.11.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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اندلعت، اليوم السبت، مواجهات بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن)، وجماعة "أنصار الله "، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك، بأن مواجهات دارت بين قوات "اللواء الرابع حزم" ومقاتلي "أنصار الله" في قطاع الضباب بعزلة الأثاور التابعة لمديرية حَّيفان جنوب تعز على الحدود الإدارية مع محافظة لحج، استمرت ثلاث ساعات، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، فيما قُتل آخرون في صفوف الجماعة.
وأضاف أن مدفعية "اللواء الرابع حزم" قصفت تجمعات لجماعة "أنصار الله" في تبتي سعيد طه والمنظرة وجبل الأشاريف، ملحقة خسائر بالجماعة.
يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من "أنصار الله" هاجموا مواقع الجيش في جبهة وادي حذران غرب مدينة تعز.
وجاء التصعيد الميداني الجديد بعد أكثر من شهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن منذ نيسان/ابريل الماضي، حتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولم يتم الإعلان عن تجديدها.
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود.
وتشترط الجماعة أن تقوم الحكومة اليمنية بدفع رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
اليمن... "أنصار الله" تعلن مقتل 7 من عناصرها بمعارك مع الجيش الحكومي
5 نوفمبر, 18:28 GMT
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب تقديرات الأمم المتحدة.
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