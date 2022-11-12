https://sputnikarabic.ae/20221112/وزير-الخارجية-الأوكراني-سندرس-عقد-لقاء-مع-لافروف-إذا-طلب-ذلك-1070098596.html

وزير الخارجية الأوكراني: سندرس عقد لقاء مع لافروف إذا طلب ذلك

وزير الخارجية الأوكراني: سندرس عقد لقاء مع لافروف إذا طلب ذلك

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه سيدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في حال تلقى طلبًا من الأخير. 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T17:12+0000

2022-11-12T17:12+0000

2022-11-12T17:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "بنوم بنه بوست" الكمبودية، اليوم السبت، عن كوليبا قوله: "إنه (وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف) لم يطلب عقد لقاء كما هو متعارف عليه دبلوماسيا، وفي حال (لافروف) فعل ذلك سندرس طلبه مع الأخذ في الاعتبار جميع جوانب الوضع الراهن".وبدوره، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن موسكو قد تنهي العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن تحقق أهدافها على أرض الواقع.وقال بيسكوف للصحفيين، "الصراع في أوكرانيا من وجهة نظرنا، هو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا؛ يمكن إنهاؤها بعد تحقيق أهدافها".ورد بيسكوف على سؤال من الصحفيين، بأن الكرملين لا يعتبر الانسحاب من خيرسون وإعادة نشر القوات على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر أمرا مهينا.وأشار بيسكوف إلى أن مقاطعة خيرسون تخضع لروسيا، وهذا الوضع ثابت، ولا يمكن إجراء تغييرات هنا.وأضاف بيسكوف، "الكرملين لا يرغب في التعليق على آراء المحللين، الذين قيم بعضهم بشكل سلبي إعادة نشر القوات المتحالفة في الضفة اليسرى لنهر دنيبر".

https://sputnikarabic.ae/20221111/بيسكوف-يمكن-إنهاء-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-بعد-تحقيق-أهدافها-1070047561.html

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