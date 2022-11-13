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أردغان: المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار بمنطقة تقسيم نتيجة عمل إرهابي
https://sputnikarabic.ae/20221113/أردغان-يؤكد-أن-الانفجار-في-شارع-الاستقلال-نتج-عن-هجوم-بقنبلة-1070122781.html
أردغان: المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار بمنطقة تقسيم نتيجة عمل إرهابي
أردغان: المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار بمنطقة تقسيم نتيجة عمل إرهابي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أن الانفجار في شارع استقلال بمدينة إسطنبول، نتج عن هجوم إرهابي. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T15:33+0000
2022-11-13T15:44+0000
العالم
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وأشار أردوغان في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقب الحادث، إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين.ونوه أردوغان إلى وجود معلومات تشير إلى تورط سيدة في الانفجار.وبدوره، قال مراسل "سبوتنيك" من منطقة الحادث، إن "شارع تقسيم مغلق تماما للمشاة بدءا من جامعة غلطة سراي حتى ميدان تقسيم".
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أردغان: المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار بمنطقة تقسيم نتيجة عمل إرهابي

15:33 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 13.11.2022)
© AFP 2022 / Yuki Iwamuraالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمل صورة لمخيم للاجئين السوريين أثناء مخاطبته الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمل صورة لمخيم للاجئين السوريين أثناء مخاطبته الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / Yuki Iwamura
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أن الانفجار في شارع استقلال بمدينة إسطنبول، نتج عن هجوم إرهابي.
وأشار أردوغان في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقب الحادث، إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين.

"هجوم غادر بقنبلة في شارع استقلال أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين. إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار بمنطقة تقسيم نتيجة عمل إرهابي".

ونوه أردوغان إلى وجود معلومات تشير إلى تورط سيدة في الانفجار.
وبدوره، قال مراسل "سبوتنيك" من منطقة الحادث، إن "شارع تقسيم مغلق تماما للمشاة بدءا من جامعة غلطة سراي حتى ميدان تقسيم".
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