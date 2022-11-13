https://sputnikarabic.ae/20221113/أردغان-يؤكد-أن-الانفجار-في-شارع-الاستقلال-نتج-عن-هجوم-بقنبلة-1070122781.html
أردغان: المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار بمنطقة تقسيم نتيجة عمل إرهابي
أردغان: المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار بمنطقة تقسيم نتيجة عمل إرهابي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أن الانفجار في شارع استقلال بمدينة إسطنبول، نتج عن هجوم إرهابي. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T15:33+0000
2022-11-13T15:33+0000
2022-11-13T15:44+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068034132_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_762b679ab9fcae13196856c366a7c25e.jpg
وأشار أردوغان في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقب الحادث، إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين.ونوه أردوغان إلى وجود معلومات تشير إلى تورط سيدة في الانفجار.وبدوره، قال مراسل "سبوتنيك" من منطقة الحادث، إن "شارع تقسيم مغلق تماما للمشاة بدءا من جامعة غلطة سراي حتى ميدان تقسيم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068034132_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_8e0b390b7f22990a535ef6109cfa4755.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أردغان: المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار بمنطقة تقسيم نتيجة عمل إرهابي
15:33 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 13.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أن الانفجار في شارع استقلال بمدينة إسطنبول، نتج عن هجوم إرهابي.
وأشار أردوغان في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقب الحادث، إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين.
"هجوم غادر بقنبلة في شارع استقلال أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين. إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار بمنطقة تقسيم نتيجة عمل إرهابي".
ونوه أردوغان إلى وجود معلومات تشير إلى تورط سيدة في الانفجار.
وبدوره، قال مراسل "سبوتنيك" من منطقة الحادث، إن "شارع تقسيم مغلق تماما للمشاة بدءا من جامعة غلطة سراي حتى ميدان تقسيم".