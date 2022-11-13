https://sputnikarabic.ae/20221113/نتنياهو-لولي-عهد-البحرين-أمامنا-فرص-هائلة-1070128303.html
نتنياهو لولي عهد البحرين: أمامنا فرص هائلة
نتنياهو لولي عهد البحرين: أمامنا فرص هائلة
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، أن أمام بلديهما "فرصا هائلة"، معربا عن أمله في أن يراه قريبا... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T19:35+0000
2022-11-13T19:35+0000
2022-11-13T19:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
البحرين
بنيامين نتنياهو
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين نتياهو وولي عهد البحرين، وفق بيان لمكتب نتنياهو، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال مكتب نتنياهو إن "ولي العهد أعرب عن رغبة البحرين في توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين والارتقاء بتعاونهما إلى آفاق جديدة".وأضاف المكتب أن "نتنياهو أبلغ ولي العهد أن أمامهم فرص هائلة، وأنه يتطلع إلى استمرار التعاون المباشر بينهما وأنه يأمل أن يراه قريبا في إسرائيل".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، منح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، زعيم حزب الليكود نتنياهو تكليفا بتشكيل الحكومة المقبلة.وقال نتنياهو إن حكومته ستوسع اتفاقات السلام مع دول أخرى بالمنطقة.وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات اتفاقين لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20221113/نتنياهو-يتسلم-تكليف-تشكيل-الحكومة-الإسرائيلية-رسميا-ويتعهد-بحكومة-مستقرة-تخدم-الجميع-1070113516.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, بنيامين نتنياهو
نتنياهو لولي عهد البحرين: أمامنا فرص هائلة
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أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، أن أمام بلديهما "فرصا هائلة"، معربا عن أمله في أن يراه قريبا في إسرائيل.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين نتياهو وولي عهد البحرين، وفق بيان لمكتب نتنياهو، على ما نقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال مكتب نتنياهو إن "ولي العهد أعرب عن رغبة البحرين في توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين والارتقاء بتعاونهما إلى آفاق جديدة".
وأضاف المكتب أن "نتنياهو أبلغ ولي العهد أن أمامهم فرص هائلة، وأنه يتطلع إلى استمرار التعاون المباشر بينهما وأنه يأمل أن يراه قريبا في إسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، منح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، زعيم حزب الليكود نتنياهو
تكليفا بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال نتنياهو إن حكومته ستوسع اتفاقات السلام مع دول أخرى بالمنطقة.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات
اتفاقين لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.