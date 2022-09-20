https://sputnikarabic.ae/20220920/إسرائيل-تعلن-بدء-محادثات-بشأن-اتفاق-تجارة-حرة-مع-البحرين-1067987793.html

إسرائيل والبحرين تتفقان على إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بينهما

إسرائيل والبحرين تتفقان على إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بينهما

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بدء محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة مع ممكلة البحرين. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T08:28+0000

2022-09-20T08:28+0000

2022-09-20T08:37+0000

البحرين

أخبار إسرائيل اليوم

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القدس- سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن "وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربیفاي، تزور البحرين لأول مرة حيث التقت بوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني الوزير زايد بن راشد الزياني".وأضافت أن "الجانبين اتفقا على إطلاق المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين إسرائيل والبحرين"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لاتفاق أبراهام لتطبيع العلاقات بين البلدين.وكان السفير الإسرائيلي لدى المنامة، إيتان نائيه، قال الأحد الماضي، إن بلاده "وقعت على 41 اتفاقية مع البحرين، شملت مختلف المجالات".وجاءت تصريحات نائيه خلال مقابلة مع صحيفة "الأيام"، شدد من خلالها على أهمية "الاتفاقيات الإبراهيمية" بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة أمام ما وصفها بـ"التحديات" التي تتطلب العمل معا.وأكد إيتان نائيه أن العلاقات بين البلدين في مرحلة البناء، حيث لا يمكن وضع تقييم شامل لما تحقق، دون التقليل من أهمية ما تم إنجازه من عمل عبر التعاون سواء بين الحكومتين والقطاع الخاص في كلا البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز القطاع السياحي والتبادل الثقافي.في السياق نفسه، أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، السبت الماضي، أنه سيقوم بزيارة "تاريخية" إلى دولة البحرين قريبا.وحسب موقع "I24"، جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم، تكريما لوزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد آل نهيان، أثناء زيارته لإسرائيل.وقال هرتسوغ: سأزور البحرين في الأشهر المقبلة وسأكون ضيفا على جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول من العام قبل الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع علاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان، وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن.

https://sputnikarabic.ae/20220917/رئيس-إسرائيل-يعلن-أنه-سيقوم-بزيارة-تاريخية-إلى-البحرين-1067862582.html

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