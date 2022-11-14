https://sputnikarabic.ae/20221114/إعلام-إسرائيلي-يقول-إن-رئيس-الحكومة-المنتهية-ولايته-أجرى-اتصالا-هاتفيا-بوزير-خارجية-قطر-1070170887.html
إعلام إسرائيلي يقول إن رئيس الحكومة المنتهية ولايته أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية قطر
إعلام إسرائيلي يقول إن رئيس الحكومة المنتهية ولايته أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية قطر
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن اتصال فريد من نوعه جمع رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد بوزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في وقت... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T18:59+0000
2022-11-14T18:59+0000
2022-11-14T18:59+0000
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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "آي 24" الإسرائيلية، في خبر حصري، إن لابيد أجرى اتصالا هاتفيًا في وقت سابق اليوم الاثنين بوزير الخارجية القطري.وأشارت القناة إلى أن الاتصال يأتي في ظل توقعات بوصول مشجعين إسرائيليين إلى قطر، وبعد الاتفاق على فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في قطر خلال مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في غضون أيام قليلة.وقال لابيد في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد عمل دؤوب، رتبنا للإسرائيليين إمكانية السفر لحضور كأس العالم في قطر على متن رحلات جوية مباشرة".وأضاف "سيتم افتتاح مكتب إسرائيلي في قطر لخدمة المشجعين الإسرائيليين الذين سيحضرون إلى فعاليات كأس العالم".جدير بالذكر أن هذه الدولة الخليجية وإسرائيل لا تجمعهما أي علاقات دبلوماسية، وستكون تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها السماح بتشغيل رحلات جوية إسرائيلية مباشرة متجهة إلى الدوحة.ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر كأول دولة عربية فعاليات بطولة كاس العالم لكرة القدم في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221111/أمريكا-تشيد-بـتطور-تاريخي-وخطوة-مهمة-بين-قطر-وإسرائيل-1070044969.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, بطولة كأس العالم 2022
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, بطولة كأس العالم 2022
إعلام إسرائيلي يقول إن رئيس الحكومة المنتهية ولايته أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية قطر
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أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن اتصال فريد من نوعه جمع رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد بوزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في وقت تم الاتفاق فيه على فتح مكتب قنصلي لإسرائيل في قطر خلال مباريات كأس العالم.
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "آي 24" الإسرائيلية، في خبر حصري، إن لابيد أجرى اتصالا هاتفيًا في وقت سابق اليوم الاثنين بوزير الخارجية القطري.
وأشارت القناة إلى أن الاتصال يأتي في ظل توقعات بوصول مشجعين إسرائيليين إلى قطر، وبعد الاتفاق على فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في قطر خلال مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم
التي تنطلق في غضون أيام قليلة.
وأعلن لابيد، الخميس الماضي، تشغيل رحلات جوية مباشرة إلى قطر لحضور المشجعين الإسرائيليين فعاليات كأس العالم لكرة القدم.
وقال لابيد في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد عمل دؤوب، رتبنا للإسرائيليين إمكانية السفر لحضور كأس العالم في قطر
على متن رحلات جوية مباشرة".
وأضاف "سيتم افتتاح مكتب إسرائيلي في قطر لخدمة المشجعين الإسرائيليين الذين سيحضرون إلى فعاليات كأس العالم".
جدير بالذكر أن هذه الدولة الخليجية وإسرائيل لا تجمعهما أي علاقات دبلوماسية، وستكون تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها السماح بتشغيل رحلات جوية إسرائيلية
مباشرة متجهة إلى الدوحة.
ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر كأول دولة عربية فعاليات بطولة كاس العالم لكرة القدم في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر عام 2022.