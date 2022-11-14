https://sputnikarabic.ae/20221114/إيران-تحذر-أوكرانيا-من-تهديدها-بسبب-علاقاتها-مع-روسيا-1070163688.html

إيران تحذر أوكرانيا من تهديدها بسبب علاقاتها مع روسيا

إيران تحذر أوكرانيا من تهديدها بسبب علاقاتها مع روسيا

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أوكرانيا من توجيه تهديدات بمعاقبة إيران على تعاونها مع روسيا، بعد اتهام كييف لطهران مرارا بتزويد موسكو بطائرات... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله: "أي مؤسسة أو دولة تتخذ موقفا تهديديا.. يجب أن تتوقع مساءلتها دوليا عن مثل هذا النهج والنظر في عواقبه".وقال كنعاني في إفادة صحفية إن إيران تأمل ألا تشارك أوكرانيا في "الألعاب" التي يلعبها الغرب، وحث الدولة الواقعة في شرق أوروبا على مقاومة مطالب الغرب.اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إيران في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني "بالكذب" بشأن عدم تزويد روسيا بطائرات دون طيار مقاتلة، وهدد الجمهورية الإسلامية بأن تعاونها مع روسيا سوف يأتي بنتائج عكسية.نفت روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-يؤكد-عدم-وجود-أي-دليل-على-إرسال-ايران-صواريخ-إلى-روسيا-1070162970.html

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