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طهران تستدعي سفير برلين احتجاجا على تصريحات المستشار الألماني بشأن الأوضاع الداخلية في إيران
https://sputnikarabic.ae/20221114/إيران-تحذر-أوكرانيا-من-تهديدها-بسبب-علاقاتها-مع-روسيا-1070163688.html
إيران تحذر أوكرانيا من تهديدها بسبب علاقاتها مع روسيا
إيران تحذر أوكرانيا من تهديدها بسبب علاقاتها مع روسيا
حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أوكرانيا من توجيه تهديدات بمعاقبة إيران على تعاونها مع روسيا، بعد اتهام كييف لطهران مرارا بتزويد موسكو بطائرات... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T15:12+0000
2022-11-14T15:12+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار إيران
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موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله: "أي مؤسسة أو دولة تتخذ موقفا تهديديا.. يجب أن تتوقع مساءلتها دوليا عن مثل هذا النهج والنظر في عواقبه".وقال كنعاني في إفادة صحفية إن إيران تأمل ألا تشارك أوكرانيا في "الألعاب" التي يلعبها الغرب، وحث الدولة الواقعة في شرق أوروبا على مقاومة مطالب الغرب.اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إيران في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني "بالكذب" بشأن عدم تزويد روسيا بطائرات دون طيار مقاتلة، وهدد الجمهورية الإسلامية بأن تعاونها مع روسيا سوف يأتي بنتائج عكسية.نفت روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-يؤكد-عدم-وجود-أي-دليل-على-إرسال-ايران-صواريخ-إلى-روسيا-1070162970.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران

إيران تحذر أوكرانيا من تهديدها بسبب علاقاتها مع روسيا

15:12 GMT 14.11.2022
© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committeeزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان، في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان، في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committee
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حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أوكرانيا من توجيه تهديدات بمعاقبة إيران على تعاونها مع روسيا، بعد اتهام كييف لطهران مرارا بتزويد موسكو بطائرات مسيرة.
موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله: "أي مؤسسة أو دولة تتخذ موقفا تهديديا.. يجب أن تتوقع مساءلتها دوليا عن مثل هذا النهج والنظر في عواقبه".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوريل يؤكد عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا
14:44 GMT
وقال كنعاني في إفادة صحفية إن إيران تأمل ألا تشارك أوكرانيا في "الألعاب" التي يلعبها الغرب، وحث الدولة الواقعة في شرق أوروبا على مقاومة مطالب الغرب.
اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إيران في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني "بالكذب" بشأن عدم تزويد روسيا بطائرات دون طيار مقاتلة، وهدد الجمهورية الإسلامية بأن تعاونها مع روسيا سوف يأتي بنتائج عكسية.
نفت روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
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