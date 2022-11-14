https://sputnikarabic.ae/20221114/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-استراتيجية-في-دونباس-1070152288.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة استراتيجية في دونباس
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة استراتيجية في دونباس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الروسية حررت قرية بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T11:45+0000
2022-11-14T11:45+0000
2022-11-14T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، ونتيجة العمليات القتالية الشرسة التي نفذتها القوات الروسية، تم تحرير بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الاثنين أن "القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 120 مقاتلا من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في لوغانسك خلال يوم واحد".وجاء في بيان الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، حاولت مجموعتان تكتيكيتان من السرية الأوكرانية الهجوم في اتجاه كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. ونتيجة الأضرار التي ألحقتها النيران، تم إيقاف وحدات العدو وإعادتها إلى خط البداية. وتم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وست دبابات وخمس مركبات قتال مشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة وخمس مركبات".وفي اتجاه كراسني ليمان، تم صد هجوم في اتجاه تشيرنيشوفكا في لوغانسك من قبل سريتي مشاة بآليات أوكرانية، معززة بمرتزقة أجانب. وأضاف البيان أن "خسائر العدو خلال يوم في هذا الاتجاه بلغت 90 قتيلا وجريحا أوكرانيا من العسكريين والمسلحين وخمس مركبات قتالية مدرعة وست شاحنات بيك آب".
https://sputnikarabic.ae/20221109/بيسكوف-يزور-لوغانسك-1069971985.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة استراتيجية في دونباس
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الروسية حررت قرية بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة: "في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، ونتيجة العمليات القتالية الشرسة التي نفذتها القوات الروسية، تم تحرير بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".
ويشكل تحرير بافلوفكا نقطة انطلاق لمزيد من التقدم للقوات الروسية في إقليم دونباس.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الاثنين أن "القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 120 مقاتلا من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في لوغانسك خلال يوم واحد".
وجاء في بيان الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، حاولت مجموعتان تكتيكيتان من السرية الأوكرانية الهجوم في اتجاه كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. ونتيجة الأضرار التي ألحقتها النيران، تم إيقاف وحدات العدو وإعادتها إلى خط البداية. وتم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وست دبابات وخمس مركبات قتال مشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة وخمس مركبات".
وفي اتجاه كراسني ليمان
، تم صد هجوم في اتجاه تشيرنيشوفكا في لوغانسك من قبل سريتي مشاة بآليات أوكرانية، معززة بمرتزقة أجانب. وأضاف البيان أن "خسائر العدو خلال يوم في هذا الاتجاه بلغت 90 قتيلا وجريحا أوكرانيا من العسكريين والمسلحين وخمس مركبات قتالية مدرعة وست شاحنات بيك آب".