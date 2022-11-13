https://sputnikarabic.ae/20221113/بايدن-يقول-إن-أمريكا-ستتنافس-بقوة-مع-الصين-لكن-ستتجنب-نشوب-صراع-بينهما-1070124684.html
بايدن يقول إن أمريكا ستتنافس "بقوة" مع الصين لكن ستتجنب نشوب صراع بينهما
بايدن يقول إن أمريكا ستتنافس "بقوة" مع الصين لكن ستتجنب نشوب صراع بينهما
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستتنافس "بقوة" مع الصين وتتحدث ضد "انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد". 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T16:46+0000
2022-11-13T16:46+0000
2022-11-13T16:46+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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موسكو- سبوتنيك. ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله خلال قمة شرق آسيا في بنوم بنه في كامبوديا، إن واشنطن، مع ذلك، ستحرص على ألا تتحول المنافسة إلى صراع.وقال البيت الأبيض: "علق الرئيس بايدن أيضا على العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، مشددا على أن الولايات المتحدة سوف تتنافس بقوة مع الصين".وأضاف أن بلاده سوف تتحدث عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الصين، مع إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه من المهم الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. إلى جانب ذلك، أدان بايدن "التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، وكذلك تصرفات روسيا في أوكرانيا"، حسبما ورد في البيان.تدهورت العلاقات بين الصين والغرب في 31 أغسطس/ آب، عندما أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا يقول، إن الأويغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة في مقاطعة شينجيانغ الصينية يوضعون بشكل روتيني في ما يسمى بمعسكرات إعادة التأهيل.وقال التقرير إن المسلمين هناك يتعرضون للتعذيب والاغتصاب والسخرة والإجهاض والتعقيم. ورحب العديد من الدول الغربية بالتقييمات الواردة في الوثيقة، فيما رفضت بكين بدورها التقرير ووصفت معلوماته بأنها مضللة ولفقتها القوى المناهضة للصين.من المقرر أن يلتقي بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يوم الاثنين.
https://sputnikarabic.ae/20221113/واشنطن-وطوكيو-وسيؤول-تهدد-كوريا-الشمالية-برد-قوي-وحازم-إذا-أجرت-تجربة-نووية-1070121095.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن يقول إن أمريكا ستتنافس "بقوة" مع الصين لكن ستتجنب نشوب صراع بينهما
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستتنافس "بقوة" مع الصين وتتحدث ضد "انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".
موسكو- سبوتنيك
. ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله خلال قمة شرق آسيا في بنوم بنه في كامبوديا، إن واشنطن، مع ذلك، ستحرص على ألا تتحول المنافسة إلى صراع.
وقال البيت الأبيض: "علق الرئيس بايدن أيضا على العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، مشددا على أن الولايات المتحدة سوف تتنافس بقوة مع الصين
".
وأضاف أن بلاده سوف تتحدث عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الصين، مع إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه من المهم الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. إلى جانب ذلك، أدان بايدن "التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، وكذلك تصرفات روسيا في أوكرانيا"، حسبما ورد في البيان.
تدهورت العلاقات بين الصين والغرب في 31 أغسطس/ آب، عندما أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا يقول، إن الأويغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة في مقاطعة شينجيانغ الصينية يوضعون بشكل روتيني في ما يسمى بمعسكرات إعادة التأهيل.
وقال التقرير إن المسلمين هناك يتعرضون للتعذيب والاغتصاب والسخرة والإجهاض والتعقيم. ورحب العديد من الدول الغربية بالتقييمات الواردة في الوثيقة، فيما رفضت بكين بدورها التقرير ووصفت معلوماته بأنها مضللة ولفقتها القوى المناهضة للصين.
من المقرر أن يلتقي بايدن مع الرئيس الصيني
شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يوم الاثنين.