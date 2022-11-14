https://sputnikarabic.ae/20221114/طهران-تأمل-من-الرياض-تمهيد-الأرضية-لمواصلة-المحادثات-بينهما-1070153620.html
طهران تأمل من الرياض تمهيد الأرضية لمواصلة المحادثات بينهما
طهران تأمل من الرياض تمهيد الأرضية لمواصلة المحادثات بينهما
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن أملها في أن تمهد السعودية الأرضية لمواصلة المحادثات بينهما، عبر تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T12:43+0000
2022-11-14T12:43+0000
2022-11-14T12:43+0000
السعودية
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "نأمل أن تمهد السعودية الأرضية لمواصلة المحادثات عبر تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها"، معربا عن ترحيب إيران بـ"عرض روسيا للوساطة بين طهران والرياض".وكانت الخارجية الإيرانية، قد أكدت الشهر الماضي، أن الظروف باتت مهيأة لإجراء جولة محادثات جديدة بين الرياض وطهران، لافتة إلى أنه بإمكان البلدين التعاون في مجالات عدة في حال نجحت المفاوضات.وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.وقال حسين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "عملية التفاوض ستستمر وربما في الجولة المقبلة على مستوى ضباط المخابرات؛ نأمل أن يتغير الوضع بعد المرحلة المقبلة".ووفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة.وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/إيران-تزعم-وجود-أدلة-على-دور-أجنبي-في-الاحتجاجات-1070152863.html
السعودية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068579524_169:0:2681:1884_1920x0_80_0_0_2d53a0d23565a87a9f4030cd6c82996a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, إيران
طهران تأمل من الرياض تمهيد الأرضية لمواصلة المحادثات بينهما
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن أملها في أن تمهد السعودية الأرضية لمواصلة المحادثات بينهما، عبر تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها.
طهران - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "نأمل أن تمهد السعودية الأرضية لمواصلة المحادثات عبر تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها"، معربا عن ترحيب إيران بـ"عرض روسيا للوساطة بين طهران والرياض
".
وكانت الخارجية الإيرانية، قد أكدت الشهر الماضي، أن الظروف باتت مهيأة لإجراء جولة محادثات جديدة بين الرياض وطهران، لافتة إلى أنه بإمكان البلدين التعاون في مجالات عدة في حال نجحت المفاوضات.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إنه "بإمكان إيران والسعودية التعاون في الكثير من المجالات في حال نجاح المفاوضات الثنائية والظروف باتت مهيأة لإجراء مفاوضات جديدة بين إيران والسعودية".
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.
وقال حسين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "عملية التفاوض ستستمر وربما في الجولة المقبلة على مستوى ضباط المخابرات؛ نأمل أن يتغير الوضع بعد المرحلة المقبلة".
ووفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة.
وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.