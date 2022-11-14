https://sputnikarabic.ae/20221114/طهران-تأمل-من-الرياض-تمهيد-الأرضية-لمواصلة-المحادثات-بينهما-1070153620.html

طهران تأمل من الرياض تمهيد الأرضية لمواصلة المحادثات بينهما

طهران تأمل من الرياض تمهيد الأرضية لمواصلة المحادثات بينهما

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن أملها في أن تمهد السعودية الأرضية لمواصلة المحادثات بينهما، عبر تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T12:43+0000

2022-11-14T12:43+0000

2022-11-14T12:43+0000

السعودية

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "نأمل أن تمهد السعودية الأرضية لمواصلة المحادثات عبر تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها"، معربا عن ترحيب إيران بـ"عرض روسيا للوساطة بين طهران والرياض".وكانت الخارجية الإيرانية، قد أكدت الشهر الماضي، أن الظروف باتت مهيأة لإجراء جولة محادثات جديدة بين الرياض وطهران، لافتة إلى أنه بإمكان البلدين التعاون في مجالات عدة في حال نجحت المفاوضات.وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.وقال حسين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "عملية التفاوض ستستمر وربما في الجولة المقبلة على مستوى ضباط المخابرات؛ نأمل أن يتغير الوضع بعد المرحلة المقبلة".ووفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة.وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20221114/إيران-تزعم-وجود-أدلة-على-دور-أجنبي-في-الاحتجاجات-1070152863.html

السعودية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, إيران