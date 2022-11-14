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https://sputnikarabic.ae/20221114/مقتل-فلسطينية-بنيران-الجيش-الإسرائيلي-وسط-الضفة-1070133904.html
مقتل فلسطينية بنيران الجيش الإسرائيلي وسط الضفة
مقتل فلسطينية بنيران الجيش الإسرائيلي وسط الضفة
قتلت سيدة فلسطينية وأصيب شخص آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T07:26+0000
2022-11-14T07:26+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر عسكري: "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على سيارة فلسطينية خلال عملية في رام الله، ما أسفر عن إصابة اثنين من المشتبه بهم".من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "استشهدت فجر اليوم الاثنين، شابة وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بيتونيا غرب مدينة رام الله".ونقلت عن وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشابة سناء الطل (19 عاما) من الظاهرية جنوب الخليل، استشهدت بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بيتونيا".وفي السياق، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب أنس حسونة (26 عاما) الذي جرى اعتقاله، أصيب هو الآخر إضافة إلى اعتقال الشابين أكرم سلمي، وطارق العمواسي من بيتونيا.وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج"، أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221109/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيا-شمالي-الضفة-بدعوى-محاولته-التسلل-1069993372.html
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أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

مقتل فلسطينية بنيران الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

07:26 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قتلت سيدة فلسطينية وأصيب شخص آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر عسكري: "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على سيارة فلسطينية خلال عملية في رام الله، ما أسفر عن إصابة اثنين من المشتبه بهم".
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "استشهدت فجر اليوم الاثنين، شابة وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بيتونيا غرب مدينة رام الله".
ونقلت عن وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشابة سناء الطل (19 عاما) من الظاهرية جنوب الخليل، استشهدت بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بيتونيا".
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة بدعوى محاولته التسلل
9 نوفمبر, 16:55 GMT
وفي السياق، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب أنس حسونة (26 عاما) الذي جرى اعتقاله، أصيب هو الآخر إضافة إلى اعتقال الشابين أكرم سلمي، وطارق العمواسي من بيتونيا.
وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج"، أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
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