https://sputnikarabic.ae/20221115/أردوغان-إذا-لم-تستقر-أسواق-الأسمدة-العالمية-بسرعة-سنواجه-أزمة-غذاء-أكبر-في-2023-1070201168.html
أردوغان: إذا لم تستقر أسواق الأسمدة العالمية بسرعة سنواجه أزمة غذاء أكبر في 2023
أردوغان: إذا لم تستقر أسواق الأسمدة العالمية بسرعة سنواجه أزمة غذاء أكبر في 2023
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة العمل بسرعة لدفع أسواق الأسمدة العالمية إلى الاستقرار، وإلا سيواجه العالم أزمة غذاء أكبر خلال عام 2023. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T13:51+0000
2022-11-15T13:51+0000
2022-11-15T13:51+0000
قمة مجموعة العشرين في بالي
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة "أمن الغذاء والطاقة"، في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي في إندونيسيا، على ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية.وقال أردوغان: "هناك ضرورة للتحرك والعمل على استقرار أسواق الأسمدة العالمية بسرعة، وإلا فسنواجه أزمة غذاء أكبر خلال العالم المقبل".وأكد الرئيس التركي على ضرورة "اتخاذ إجراءات لتوصيل الحبوب (المصدرة عبر البحر الأسود) إلى المناطق الأقل نماء وخاصة أفريقيا".وقال إن "العالم بات يواجه احتمال حدوث أزمة في الأرز كما في القمح وزيت دوار الشمس والذرة".وأضاف: "تركيا باعتبارها مركزا للطاقة تقدم مساهمة واضحة في أمن المنطقة القريبة منها وخاصة أوروبا، على غرار إدارة أزمة الغذاء".يشار إلى أن اتفاقية الحبوب، الموقعة في 22 يوليو/ تموز بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية وأممية، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وتذليل جميع العقبات أمام ذلك.وشكت موسكو من عدم احترام الاتفاق بشأن إعفاء الأسمدة الروسية من العقوبات، وعلقت لفترة وجيزة مشاركتها في الاتفاق قبل أن تعود إليه بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221114/غوتيريش-تمديد-اتفاق-الحبوب-الروسي-ضروري-للأمن-الغذائي-العالمي-1070157013.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
قمة مجموعة العشرين في بالي, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
قمة مجموعة العشرين في بالي, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: إذا لم تستقر أسواق الأسمدة العالمية بسرعة سنواجه أزمة غذاء أكبر في 2023
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دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة العمل بسرعة لدفع أسواق الأسمدة العالمية إلى الاستقرار، وإلا سيواجه العالم أزمة غذاء أكبر خلال عام 2023.
جاء ذلك في كلمة
له خلال جلسة "أمن الغذاء والطاقة"، في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي في إندونيسيا، على ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية.
وقال أردوغان: "هناك ضرورة للتحرك والعمل على استقرار أسواق الأسمدة العالمية بسرعة، وإلا فسنواجه أزمة غذاء أكبر خلال العالم المقبل".
وأكد الرئيس التركي
على ضرورة "اتخاذ إجراءات لتوصيل الحبوب (المصدرة عبر البحر الأسود) إلى المناطق الأقل نماء وخاصة أفريقيا".
وقال إن "العالم بات يواجه احتمال حدوث أزمة في الأرز كما في القمح وزيت دوار الشمس والذرة".
وأضاف: "تركيا باعتبارها مركزا للطاقة تقدم مساهمة واضحة في أمن المنطقة القريبة منها وخاصة أوروبا، على غرار إدارة أزمة الغذاء
".
يشار إلى أن اتفاقية الحبوب، الموقعة في 22 يوليو/ تموز بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية وأممية، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وتذليل جميع العقبات أمام ذلك.
وشكت موسكو من عدم احترام الاتفاق بشأن إعفاء الأسمدة الروسية من العقوبات
، وعلقت لفترة وجيزة مشاركتها في الاتفاق قبل أن تعود إليه بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.