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https://sputnikarabic.ae/20221115/الناتو-يدرس-مع-وارسو-التقارير-حول-سقوط-صاروخين-داخل-الأراضي-البولندية-1070223330.html
"الناتو" يدرس مع وارسو التقارير حول سقوط صاروخين داخل الأراضي البولندية
"الناتو" يدرس مع وارسو التقارير حول سقوط صاروخين داخل الأراضي البولندية
أعلن متحدث باسم حلف شمال الأطلسي أن "الناتو" يدرس مع السلطات البولندية تقارير التي نفت موسكو صحتها، بشأن سقوط "صاروخين روسيين" داخل الأراضي البولندية قرب... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T21:26+0000
2022-11-15T21:26+0000
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بروكسل- سبوتنيك. وقال متحدث باسم الحلف العسكري الغربي لوكالة "سبوتنيك": "ندرس تلك التقارير بالتنسيق مع بولندا عضو الحلف". نفت موسكو صحة الأنباء وأكدت عدم استهداف أي موقع في الأراضي البولندية.أفادت وسائل إعلام محلية بولندية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.وردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية : "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية، هي استفزاز كبير بغرض التصعيد. لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية في تغطيتها من موقع قرية بشيفودوف بالأسلحة الروسية".من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك ريدر، إنه "ليس لديه حتى الآن معلومات تؤكد أنباء سقوط صاروخين روسيين في بولندا". فيما قال البيت الأبيض في بيان إنه "يعمل مع الحكومة البولندية لجمع مزيد من المعلومات حول الصواريخ التي سقطت في بولندا".
https://sputnikarabic.ae/20221115/الدفاع-الروسية-تنفي-أنباء-استهداف-صواريخ-روسيا-لأهداف-في-بولندا-1070221595.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, بولندا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, بولندا

"الناتو" يدرس مع وارسو التقارير حول سقوط صاروخين داخل الأراضي البولندية

21:26 GMT 15.11.2022
© Fotolia / Kariochiمقر حلف الناتو
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Fotolia / Kariochi
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أعلن متحدث باسم حلف شمال الأطلسي أن "الناتو" يدرس مع السلطات البولندية تقارير التي نفت موسكو صحتها، بشأن سقوط "صاروخين روسيين" داخل الأراضي البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا، ما تسبب في مقتل شخصين على الأقل.
بروكسل- سبوتنيك. وقال متحدث باسم الحلف العسكري الغربي لوكالة "سبوتنيك": "ندرس تلك التقارير بالتنسيق مع بولندا عضو الحلف". نفت موسكو صحة الأنباء وأكدت عدم استهداف أي موقع في الأراضي البولندية.
أفادت وسائل إعلام محلية بولندية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
روسيا تنفي أنباء استهداف قواتها لأهداف في بولندا
19:56 GMT
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.
وردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية : "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية، هي استفزاز كبير بغرض التصعيد. لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية في تغطيتها من موقع قرية بشيفودوف بالأسلحة الروسية".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك ريدر، إنه "ليس لديه حتى الآن معلومات تؤكد أنباء سقوط صاروخين روسيين في بولندا". فيما قال البيت الأبيض في بيان إنه "يعمل مع الحكومة البولندية لجمع مزيد من المعلومات حول الصواريخ التي سقطت في بولندا".
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