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https://sputnikarabic.ae/20221115/سلام-حار-توجه-ماكرون-إلى-مقعد-ابن-سلمان-لمصافحته-يثير-إعجاب-السعوديين-1070215042.html
سلام حار... توجه ماكرون إلى مقعد ابن سلمان لمصافحته يثير إعجاب السعوديين
سلام حار... توجه ماكرون إلى مقعد ابن سلمان لمصافحته يثير إعجاب السعوديين
أثار مشهد مصافحة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين، تفاعلا واسعا بين المغردين العرب. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T16:17+0000
2022-11-15T16:17+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار فرنسا
ولي العهد محمد بن سلمان
إيمانويل ماكرون
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ماكرون توجه إلى مقعد محمد بن سلمان الذي لم يكن منتبها في البداية لقدوم الرئيس الفرنسي من جانبه، لكن سرعان ما أخذ بيده وقام لمصافحته واحتضنا بعضهما بعضا بحرارة.جاء ذلك خلال فعاليات القمة اليوم الثلاثاء في بالي الإندونيسية، حيث يرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة إلى القمة نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما يرأس ماكرون وفد بلاده.لقطة السلام بين الزعيمين حظيت بإعجاب واسع بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من السعوديين، واعتبر بعضهم أنها تعكس الاحترام والتقدير لولي العهد من قبل الرئيس الفرنسي.وسائل الإعلام السعودية نشرت لحظة السلام بين الزعيمين وعلقت عليه "الرئيس الفرنسي يتجه إلى مقعد ولي العهد لمصافحته". كما نشرت أيضا لقطات لحديث بين الأمير محمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة.كما تداولت وسائل الإعلام المحلية لقطات من مصافحة ولي العهد لرئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني، وحديثا جانبيا بين الأمير محمد والرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب لقاءات متفرقة مع مجموعة من السياسيين والمسؤولين الدوليين.
السعودية
أخبار فرنسا
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا , ولي العهد محمد بن سلمان, إيمانويل ماكرون
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا , ولي العهد محمد بن سلمان, إيمانويل ماكرون

سلام حار... توجه ماكرون إلى مقعد ابن سلمان لمصافحته يثير إعجاب السعوديين

16:17 GMT 15.11.2022
© وزارة خارجية المملكة العربية السعوديةولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جدة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
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أثار مشهد مصافحة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين، تفاعلا واسعا بين المغردين العرب.
ماكرون توجه إلى مقعد محمد بن سلمان الذي لم يكن منتبها في البداية لقدوم الرئيس الفرنسي من جانبه، لكن سرعان ما أخذ بيده وقام لمصافحته واحتضنا بعضهما بعضا بحرارة.
جاء ذلك خلال فعاليات القمة اليوم الثلاثاء في بالي الإندونيسية، حيث يرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة إلى القمة نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما يرأس ماكرون وفد بلاده.
لقطة السلام بين الزعيمين حظيت بإعجاب واسع بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من السعوديين، واعتبر بعضهم أنها تعكس الاحترام والتقدير لولي العهد من قبل الرئيس الفرنسي.
وسائل الإعلام السعودية نشرت لحظة السلام بين الزعيمين وعلقت عليه "الرئيس الفرنسي يتجه إلى مقعد ولي العهد لمصافحته". كما نشرت أيضا لقطات لحديث بين الأمير محمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة.
كما تداولت وسائل الإعلام المحلية لقطات من مصافحة ولي العهد لرئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني، وحديثا جانبيا بين الأمير محمد والرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب لقاءات متفرقة مع مجموعة من السياسيين والمسؤولين الدوليين.
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