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https://sputnikarabic.ae/20221115/مجلس-الناتو-يجتمع-في-16-نوفمبر-وسط-تقارير-عن-انفجار-في-بولندا-1070224386.html
مجلس الناتو يجتمع في 16 نوفمبر وسط تقارير عن انفجار في بولندا
مجلس الناتو يجتمع في 16 نوفمبر وسط تقارير عن انفجار في بولندا
نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن دبلوماسي أوروبي، أن مجلس الناتو سيعقد اجتماعا في 16 نوفمبر وسط تقارير عن انفجار في بولندا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T23:37+0000
2022-11-15T23:37+0000
خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وتفيد تقارير بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
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خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مجلس الناتو يجتمع في 16 نوفمبر وسط تقارير عن انفجار في بولندا

23:37 GMT 15.11.2022
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نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن دبلوماسي أوروبي، أن مجلس الناتو سيعقد اجتماعا في 16 نوفمبر وسط تقارير عن انفجار في بولندا.
موسكو - سبوتنيك. وتفيد تقارير بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.
ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
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