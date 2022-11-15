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https://sputnikarabic.ae/20221115/مقتل-ضابط-بالحرس-الثوري-الإيراني-على-يد-مجهولين-1070220411.html
مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين
مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين
لقي ضابط بالحرس الثوري الإيراني مصرعه على يد مجهولين شمال غربي البلاد خلال عملية إطلاق نار استهدفته. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T18:57+0000
2022-11-15T18:57+0000
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طهران - سبوتنيك. ذكر ذلك التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الضابط الذي قتله مجهولون، هو العقيد في الحرس الثوري رضا ألماسي.ولفت التلفزيون الإيراني إلى أن الحادث وقع في مدينة بوكان في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي البلاد.وأوضح أن عملية استهداف الضابط الإيراني جرت بإطلاق الرصاص عليه.
https://sputnikarabic.ae/20221115/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-قصف-مقرات-الإرهابيين-شمالي-العراق-1070193950.html
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العالم, أخبار إيران, إيران
العالم, أخبار إيران, إيران

مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين

18:57 GMT 15.11.2022
© AFP 2022 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / -
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لقي ضابط بالحرس الثوري الإيراني مصرعه على يد مجهولين شمال غربي البلاد خلال عملية إطلاق نار استهدفته.
طهران - سبوتنيك. ذكر ذلك التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الضابط الذي قتله مجهولون، هو العقيد في الحرس الثوري رضا ألماسي.
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10:33 GMT
ولفت التلفزيون الإيراني إلى أن الحادث وقع في مدينة بوكان في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي البلاد.
وأوضح أن عملية استهداف الضابط الإيراني جرت بإطلاق الرصاص عليه.
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