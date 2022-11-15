https://sputnikarabic.ae/20221115/مقتل-ضابط-بالحرس-الثوري-الإيراني-على-يد-مجهولين-1070220411.html
مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين
مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين
لقي ضابط بالحرس الثوري الإيراني مصرعه على يد مجهولين شمال غربي البلاد خلال عملية إطلاق نار استهدفته. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T18:57+0000
2022-11-15T18:57+0000
2022-11-15T18:57+0000
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طهران - سبوتنيك. ذكر ذلك التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الضابط الذي قتله مجهولون، هو العقيد في الحرس الثوري رضا ألماسي.ولفت التلفزيون الإيراني إلى أن الحادث وقع في مدينة بوكان في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي البلاد.وأوضح أن عملية استهداف الضابط الإيراني جرت بإطلاق الرصاص عليه.
https://sputnikarabic.ae/20221115/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-قصف-مقرات-الإرهابيين-شمالي-العراق-1070193950.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار إيران, إيران
العالم, أخبار إيران, إيران
مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين
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لقي ضابط بالحرس الثوري الإيراني مصرعه على يد مجهولين شمال غربي البلاد خلال عملية إطلاق نار استهدفته.
طهران - سبوتنيك
. ذكر ذلك التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الضابط الذي قتله مجهولون، هو العقيد في الحرس الثوري رضا ألماسي.
ولفت التلفزيون الإيراني إلى أن الحادث
وقع في مدينة بوكان في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي البلاد.
وأوضح أن عملية استهداف الضابط الإيراني
جرت بإطلاق الرصاص عليه.