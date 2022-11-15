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https://sputnikarabic.ae/20221115/dtx-تطبيق-رائد-لدعم-مرضى-السكري-1070217209.html
"DTx" تطبيق رائد لدعم مرضى السكري
"DTx" تطبيق رائد لدعم مرضى السكري
يمثل تطبيق "DTx" أحد التطبيقات الرائدة لمساعدة مرضى السكري خاصة المصابين من النوع الأول أو الثاني من المرض. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T16:55+0000
2022-11-15T16:55+0000
منوعات
أطباء بلا حدود
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ويعد تطبيق "Digital Therapeutics" والذي يشار إليه باختصار باسم "DTx"، تطبيق علاج رقمي مخصص لمرضى السكري، أطلقته وحدة الابتكار في منظمة "أطباء بلا حدود" في السويد ومركز جنيف لإدارة العمليات، في عام 2021، بالتعاون مع متخصصين سريريين بالأمراض غير السارية والمرضى في عيادات اليونان ولبنان.وبحسب المنظمة، شهد لبنان خلال العقد الماضي زيادة حادة في العبء الذي تفرضه الأمراض غير السارية، بما في ذلك مرض السكري.وأشارت التقديرات إلى أن 396 من كل 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عامًا يعانون من مرض السكري في لبنان في عام 2021، ويُتوقع ارتفاع هذا المعدل إلى 469 من كل 1000 شخص بحلول عام 2030 وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لمرض لسكري.ويهدف التتطبيق بحسب منظمة "أطباء بلا حدود" إلى "توفير استجابة داعمة للمريض"، خاصة وأن المصابين بالسكري من النوع الأول أو الثاني أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق وباضطرابات نفسية أخرى، وهو ما يؤدي إلى تعذر ضبط نسبة السكر في الدم وتدهور النتائج السريرية وتردي جودة الحياة.ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى تقييم احتياجات مرضى السكري من النوع الأول والثاني الذين يخضعون للعلاج في عيادات "أطباء بلا حدود" في منطقة البقاع في لبنان.وأيضا يسعى إلى المشاركة في وضع استجابة داعمة للمريض تتخلل لوحة إدارة في DTx مخصصة للاختصاصيين السريريين يشاركونها مع المرضى ومرافقيهم والخبراء السريريين والتشغيليين في "أطباء بلا حدود".وكذلك يسعى إلى اعتماد استجابة تتكامل مع نظام "أطباء بلا حدود" في لبنان في سبيل تعزيز فهم المرضى وثقتهم بممارسات الإدارة الذاتية، وتوفير أدلة تسلط الضوء على الطريقة التي ينظر فيها المرضى إلى جودة الرعاية ونتائج المرضى.وأيضا يسعى التطبيق إلى وضع مسار يمكن محاكاته لتعزيز اعتماد تطبيق DTx داخل "أطباء بلا حدود" وخارج السياقات الإنسانية والصحية العالمية.
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منوعات, أطباء بلا حدود
منوعات, أطباء بلا حدود

"DTx" تطبيق رائد لدعم مرضى السكري

16:55 GMT 15.11.2022
© Photo / منظمة أطباء بلا حدود تطبيق "DTx" أحد التطبيقات الرائدة لمساعدة مرضى السكري
 تطبيق DTx أحد التطبيقات الرائدة لمساعدة مرضى السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Photo / منظمة أطباء بلا حدود
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يمثل تطبيق "DTx" أحد التطبيقات الرائدة لمساعدة مرضى السكري خاصة المصابين من النوع الأول أو الثاني من المرض.
ويعد تطبيق "Digital Therapeutics" والذي يشار إليه باختصار باسم "DTx"، تطبيق علاج رقمي مخصص لمرضى السكري، أطلقته وحدة الابتكار في منظمة "أطباء بلا حدود" في السويد ومركز جنيف لإدارة العمليات، في عام 2021، بالتعاون مع متخصصين سريريين بالأمراض غير السارية والمرضى في عيادات اليونان ولبنان.
وبحسب المنظمة، شهد لبنان خلال العقد الماضي زيادة حادة في العبء الذي تفرضه الأمراض غير السارية، بما في ذلك مرض السكري.
وأشارت التقديرات إلى أن 396 من كل 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عامًا يعانون من مرض السكري في لبنان في عام 2021، ويُتوقع ارتفاع هذا المعدل إلى 469 من كل 1000 شخص بحلول عام 2030 وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لمرض لسكري.
ويهدف التتطبيق بحسب منظمة "أطباء بلا حدود" إلى "توفير استجابة داعمة للمريض"، خاصة وأن المصابين بالسكري من النوع الأول أو الثاني أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق وباضطرابات نفسية أخرى، وهو ما يؤدي إلى تعذر ضبط نسبة السكر في الدم وتدهور النتائج السريرية وتردي جودة الحياة.
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ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى تقييم احتياجات مرضى السكري من النوع الأول والثاني الذين يخضعون للعلاج في عيادات "أطباء بلا حدود" في منطقة البقاع في لبنان.
وأيضا يسعى إلى المشاركة في وضع استجابة داعمة للمريض تتخلل لوحة إدارة في DTx مخصصة للاختصاصيين السريريين يشاركونها مع المرضى ومرافقيهم والخبراء السريريين والتشغيليين في "أطباء بلا حدود".
وكذلك يسعى إلى اعتماد استجابة تتكامل مع نظام "أطباء بلا حدود" في لبنان في سبيل تعزيز فهم المرضى وثقتهم بممارسات الإدارة الذاتية، وتوفير أدلة تسلط الضوء على الطريقة التي ينظر فيها المرضى إلى جودة الرعاية ونتائج المرضى.
وأيضا يسعى التطبيق إلى وضع مسار يمكن محاكاته لتعزيز اعتماد تطبيق DTx داخل "أطباء بلا حدود" وخارج السياقات الإنسانية والصحية العالمية.
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