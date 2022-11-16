https://sputnikarabic.ae/20221116/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-الشديد-إزاء-سقوط-صاروخ-على-بولندا-1070225857.html
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء سقوط صاروخ على بولندا
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء سقوط صاروخ على بولندا
قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بانفجار صاروخ في... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T03:51+0000
2022-11-16T03:51+0000
2022-11-16T03:51+0000
منظمة الأمم المتحدة
بولندا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث في بيان: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بانفجار صاروخ على الأراضي البولندية. من الضروري للغاية تجنب تصعيد الحرب في أوكرانيا".وأضاف البيان: "يرسل [الأمين العام] تعازيه إلى أسر الضحايا، ويأمل في إجراء تحقيق شامل".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221116/بايدن-الحلفاء-وافقوا-على-دعم-التحقيق-بشأن-انفجارات-بولندا-وسنقرر--الخطوات-التالية-وفقا-للنتائج-1070225203.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, بولندا, روسيا
منظمة الأمم المتحدة, بولندا, روسيا
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء سقوط صاروخ على بولندا
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قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بانفجار صاروخ في بولندا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المتحدث في بيان: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بانفجار صاروخ على الأراضي البولندية. من الضروري للغاية تجنب تصعيد الحرب في أوكرانيا".
وأضاف البيان: "يرسل [الأمين العام] تعازيه إلى أسر الضحايا، ويأمل في إجراء تحقيق شامل".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.
ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.
وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ
، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.
وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.