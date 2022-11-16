https://sputnikarabic.ae/20221116/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-من-راجمات-الصواريخ-المطورة-1070249772.html
الجيش الروسي يتسلم دفعة من راجمات الصواريخ المطورة
الجيش الروسي يتسلم دفعة من راجمات الصواريخ المطورة
أفاد مكتب التصميم الخاص "سكوي بيورو"، في إطار الطلبات الدفاعية الحكومية، بتزويد وزارة الدفاع الروسية بمجموعة من المركبات القتالية من أنظمة إطلاق الصواريخ... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T15:46+0000
2022-11-16T15:46+0000
2022-11-16T15:46+0000
روسيا
رصد عسكري
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ولم تحدد المؤسسة الحكومية عدد المركبات العسكرية التي تم تسليمها للعميل حسبما ذكرت الشركة الروسية للتكنولوجيا "روستيخ" اليوم الأربعاء.وقال مدير عام مكتب التصميم، سيرغي دياكين، لخدمة "روستيخ" الصحفية: "بسبب عبء العمل الكبير للإنتاج في عدد من المواقع، يعمل الموظفون في ثلاث نوبات".كما أشار دياكين إلى أن "الشركة تعمل على خلق وظائف جديدة ورفع الرواتب والعمل الجاد على إعادة التجهيز الفني".ويعد مكتب التصميم "سبيتسالني كونستروكتورسكوي بيورو" المطور والمصنع الوحيد في روسيا للراجمات من نوع "غراد" و"سميرتش" وإصداراتها الحديثة "تورنادو جي" و"تورنادو إس".وتستخدم راجمة "تورنادو إس" عيار 300 ملم بدورها لتدمير أهداف المجموعات العسكرية، والأنظمة المضادة للطائرات، والبنية التحتية العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221025/راجمات-الشمس-الحارقة-تؤدي-مهامها-القتالية-في-أوكرانيا-1069455237.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يتسلم دفعة من راجمات الصواريخ المطورة
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أفاد مكتب التصميم الخاص "سكوي بيورو"، في إطار الطلبات الدفاعية الحكومية، بتزويد وزارة الدفاع الروسية بمجموعة من المركبات القتالية من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو جي" و"تورنادو إس".
ولم تحدد المؤسسة الحكومية
عدد المركبات العسكرية التي تم تسليمها للعميل حسبما ذكرت الشركة الروسية للتكنولوجيا "روستيخ" اليوم الأربعاء.
تم الوفاء بالالتزامات التعاقدية لشحن المركبات القتالية الحديثة "تورنادو جي" و"تورنادو إس" بالكامل وفي الوقت المحدد.
وقال مدير عام مكتب التصميم، سيرغي دياكين، لخدمة "روستيخ" الصحفية: "بسبب عبء العمل الكبير للإنتاج في عدد من المواقع، يعمل الموظفون في ثلاث نوبات".
كما أشار دياكين إلى أن "الشركة تعمل على خلق وظائف جديدة ورفع الرواتب والعمل الجاد على إعادة التجهيز الفني".
إرسال المعدات العسكرية في الوقت المناسب كجزء من تنفيذ أمر دفاع الدولة هو مهمة ذات أولوية بالنسبة لشركتنا.
ويعد مكتب التصميم "سبيتسالني كونستروكتورسكوي بيورو" المطور والمصنع الوحيد في روسيا للراجمات من نوع "غراد" و"سميرتش" وإصداراتها الحديثة "تورنادو جي" و"تورنادو إس".
وتم تصميم راجمة "تورنادو جي" عيار 122 مم لتدمير بطاريات المدفعية والهاون وقوات الدفاع الجوي والعناصر الموجودة خلف خطوط العدو والوحدات والقوى العاملة والمعدات في أماكن التجمع، والمركبة مزودة بنظام توجيه آلي ونظام تحكم في الحريق.
وتستخدم راجمة "تورنادو إس" عيار 300 ملم بدورها لتدمير أهداف المجموعات العسكرية، والأنظمة المضادة للطائرات
، والبنية التحتية العسكرية.