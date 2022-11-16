https://sputnikarabic.ae/20221116/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-اعتقال-جاسوس-يعمل-لجهاز-الموساد-الإسرائيلي-1070229183.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال جاسوس يعمل لجهاز الموساد الإسرائيلي

الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال جاسوس يعمل لجهاز الموساد الإسرائيلي

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني "اعتقال جاسوس يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران". 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T07:21+0000

2022-11-16T07:21+0000

2022-11-16T07:21+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وحسب بيان الحرس الثوري، قال جاسوس الموساد في اعترافاته، إنه "رأى إعلانا على الإنترنت يخص جهاز الموساد"، مضيفا أن "هذا الإعلان جعله يشعر بالفضول والحصول على هذه الوظيفة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأوضح أنه "أرسل لهم طلبا عبر البريد الإلكتروني، وأنه من أجل إرضاء الطرف الآخر، أعلن أنه مستعد لاتخاذ أي نوع من الإجراءات بما يتماشى مع أهداف جهاز المخابرات الصهيوني في إيران"، حسب البيان الإيراني.وقال: "بعد تقديم المعلومات الأساسية واستكمال نموذج العضوية، وجّهني جهاز الموساد الإسرائيلي مواقع التواصل الاجتماعي مثل واتساب وإنستغرام وتلغرام، و أخيرا إلى الويب المظلم"، مردفا: "في الحقيقة كنت دائما خائفا من الاعتقال وكنت أعلم أني سأعتقل من قبل وزارة الأمن أو استخبارات الحرس الثوري".وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقيف مجموعة متعاونة مع الموساد الإسرائيلي استهدفت عناصر المخابرات الإيرانية في محافظة أذربيجان الغربية.وقالت السلطة القضائية، في بيان لها: "تم اعتقال 10 عملاء مرتبطين بالكيان الصهيوني من خلال المراقبة الاستخبارية، وكان نشاطهم الأساسي هو التعرف على عناصر المخابرات الإيرانية الناشطة في مجال محاربة الكيان الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية".وأضاف البيان أن "أعضاء هذه المجموعة تحركوا بتوجيه مباشر من ضباط المخابرات في الموساد بغية التعرف على القوات التي تتعاون مع الدوائر الأمنية في البلاد، ومن خلال اختطافهم وتهديدهم وضربهم، وكانوا يعتزمون انتزاع معلومات منهم".وتركز نشاطهم في محافظات أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان، وفقا للبيان.ووفق بيان السلطة القضائية، "أضرم أفراد هذه المجموعة النار في سيارات ومنازل بعض الأشخاص المرتبطين بالأجهزة الأمنية في إيران، وتلقوا مبالغ نقدية مقابل التقاط الصور وإرسالها إلى ضباط الموساد، وحاولوا اغتيال العناصر الاستخبارية جسديًا في بعض الحالات، ولكن لم ينجحوا في ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20221106/إيران-تتهم-وكالة-المخابرات-الأمريكية-والموساد-بأنهما-المنظمين-الرئيسيين-لأعمال-الشغب-في-البلاد-1069882532.html

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