https://sputnikarabic.ae/20221116/السعودية-تؤكد-ضرورة-إنشاء-آلية-دولية-لتمويل-مكافحة-الجوائح-وضمان-الأمن-الغذائي-1070244944.html

السعودية تؤكد ضرورة إنشاء آلية دولية لتمويل مكافحة الجوائح وضمان الأمن الغذائي

السعودية تؤكد ضرورة إنشاء آلية دولية لتمويل مكافحة الجوائح وضمان الأمن الغذائي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بالعمل مع شركائها للوصول إلى آلية تمويل مستدام تهدف للاستجابة للجوائح في المستقبل وتحسين... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T13:40+0000

2022-11-16T13:40+0000

2022-11-16T13:40+0000

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وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية، إنه سبق أن دعا خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية.وأكد ضرورة دعم موقف إندونيسيا – رئيسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين – الذي يطالب باستجابة مجموعة العشرين لتحديات أمن الغذاء، ومواصلة الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي مع الحرص على توفر مصادر الطاقة والغذاء، خصوصا للدول الفقيرة.وتطرق الجدعان إلى اجتماع وزراء المالية والزراعة التابع للمجموعة، والذي عقد لأول مرة تحت الرئاسة الإندونيسية بالتعاون مع المملكة في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2022.وأوضح أن المجتمعين أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لأزمة انعدام الأمن الغذائي التي يواجهها العالم، مشيرا إلى أن المجموعة واصلت الجهود المتعلقة بالشق المالي والتي قادتها المملكة خلال رئاستها لها.

https://sputnikarabic.ae/20221115/دول-مجموعة-العشرين-تعتبر-استخدام-الأسلحة-النووية-أو-التهديد-باستخدامها-أمر-غير-مقبول-1070176133.html

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