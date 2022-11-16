https://sputnikarabic.ae/20221116/ماكرون-يحث-الصين-على-القيام-بدور-أكبر-لتجنب-التصعيد-في-أوكرانيا-1070239851.html
ماكرون يحث الصين على القيام بدور أكبر لتجنب التصعيد في أوكرانيا
ماكرون يحث الصين على القيام بدور أكبر لتجنب التصعيد في أوكرانيا
حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الصين، اليوم الأربعاء، على القيام "بدور وساطة أكبر" للمساعدة في تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية، بعد يوم من محادثاته مع نظيره... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T11:21+0000
2022-11-16T11:21+0000
2022-11-16T11:21+0000
الصين
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وقال ماكرون للصحفين عقب قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا، إنه "يمكن للصين أن تقوم بدور أكبر في الوساطة، إلى جانبنا، في الأشهر المقبلة"، مضيفًا أنه ناقش زيارة محتملة إلى بكين في أوائل العام المقبل، مع الرئيس شي جين بينغ.التقى شي وماكرون، يوم الثلاثاء، على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث دعا الرئيس الفرنسي البلدين إلى الاتحاد في مواجهة الأزمة الأوكرانية.ترفض الصين أن تصطف إلى جانب الدول الغربية في الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية الرامية في الأساس إلى تأمين حدودها الغربية، ودرء تهديدات "الناتو" وكييف، علاوة على حماية الأقليات والمستضعفين من اعتداءات النازيين الأوكران.على جانب آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه تم إنشاء ممر لتوريد الأسمدة الروسية إلى أفريقيا عبر أوروبا، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في الأسابيع المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20221104/الرئيس-الصيني-يحث-على-سرعة-إقامة-اتصال-مباشر-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-1069821119.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
الصين, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
ماكرون يحث الصين على القيام بدور أكبر لتجنب التصعيد في أوكرانيا
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حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الصين، اليوم الأربعاء، على القيام "بدور وساطة أكبر" للمساعدة في تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية، بعد يوم من محادثاته مع نظيره الصيني.
وقال ماكرون للصحفين عقب قمة مجموعة العشرين في بالي
، إندونيسيا، إنه "يمكن للصين أن تقوم بدور أكبر في الوساطة، إلى جانبنا، في الأشهر المقبلة"، مضيفًا أنه ناقش زيارة محتملة إلى بكين في أوائل العام المقبل، مع الرئيس شي جين بينغ.
التقى شي وماكرون
، يوم الثلاثاء، على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث دعا الرئيس الفرنسي البلدين إلى الاتحاد في مواجهة الأزمة الأوكرانية.
ترفض الصين أن تصطف إلى جانب الدول الغربية في الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية الرامية في الأساس إلى تأمين حدودها الغربية، ودرء تهديدات "الناتو" وكييف، علاوة على حماية الأقليات والمستضعفين من اعتداءات النازيين الأوكران.
على جانب آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه تم إنشاء ممر لتوريد الأسمدة الروسية إلى أفريقيا عبر أوروبا، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في الأسابيع المقبلة.