https://sputnikarabic.ae/20221116/مدير-مهرجان-مراكش-الدولي-للفيلم-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-تفاصيل-الدورة-الحالية-1070249135.html

مدير مهرجان مراكش الدولي للفيلم يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل الدورة الحالية

مدير مهرجان مراكش الدولي للفيلم يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل الدورة الحالية

كشف ريمي بونوم، المدير الفني للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش المغربية، عن تفاصيل الدورة الحالية للمهرجان المستمر بين 11 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T15:28+0000

2022-11-16T15:28+0000

2022-11-16T15:28+0000

منوعات

أخبار المغرب اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1070248948_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2e701bb764d175a3663960f3c5857695.jpg

وقال في مقابلة مع "سبوتنيك" إن السينما المصرية لديها تاريخ طويل، وأنه من عشاقها.وأكد بونوم أن مهرجان مراكش دائما يعمل على اختيار أهم الأفلام، وأنه أصبح له اسمه الكبير بين المهرجانات الدولية.ولفت إلى أن استقبال الجمهور المغربي للدورة الحالية المقامة في مراكش بحفاوة كبيرة، خاصة من الشباب صغير السن يؤكد مكانة صناعة السينما في الشارع المغربي.وحول الدورة التاسعة عشرة المقامة في مراكش، أوضح أن أهم ما يميزها هو الحضور القوي للسينما المغربية، بالإضافة للأفلام الروائية الطويلة، فضلا عن الحوارات والمناقشات التي جرت ضمن فعاليات المهرجان.وبحسب المدير الفني لمهرجان مراكش، تشارك السينما المغربية من خلال 15 فيلما يُعرض خلال المهرجان.وأشار إلى أن ورش الأطلس منحت الفرصة لعرض عدد من الأعمال لمخرجين ومواهب صاعدة أثبتوا جدارة وقدرة على التواجد والمنافسة في الساحة السينمائية على المستوى العالمي.وكان المهرجان قد أطلق "ورش الأطلس" لدعم مواهب أفريقيا والشرق الأوسط، وتعد مبادرة لمواكبة مشاريع الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، وتمكين المخرجين من تسريع إنتاج أعمالهم، ومنحهم معرفة أفضل بالسوق، وتعزيز شبكات علاقاتهم.وحول التغيرات التي طرأت على هذه الدورة من المهرجان بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا أشار بونوم إلى أن العالم كله تغير بعد هذه الجائحة، وأنها تركت الكثير من الدروس للاستفادة منها.وأشار إلى أن الاستقبال الرائع من جانب الجمهور لهذه الدورة للمهرجان بعد عامين من التوقف الاضطراري بسبب جائحة كورونا يدل على شغف الجمهور وانتظاره لهذا الحدث السينمائي المهم.وشدد المدير الفني على أن الفترة المقبلة ستخرج العديد من المشاريع التي تلقت الدعم من ورش الأطلس للنور، لافتا إلى أنه يمكنها المنافسة في كبرى المهرجانات، نظرا للعمل الجاد في الورش على اختيار المشاريع وتطويرها بشكل هام وجيد.ويشارك في الدورة الأولى للورش 8 مشاريع في طور الإعداد، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من 9 بلدان.

https://sputnikarabic.ae/20221111/الأمير-مولاي-رشيد-يرحب-بعودة-مهرجان-مراكش-الدولي-للفيلم-بعد-توقف-عامين-فيديو-وصور-1070057198.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار المغرب اليوم