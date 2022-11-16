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https://sputnikarabic.ae/20221116/مقتل-5-عناصر-من-داعش-في-اشتباك-مع-قوات-طالبان-غربي-أفغانستان-1070244094.html
مقتل 5 عناصر من "داعش" في اشتباك مع قوات طالبان غربي أفغانستان
مقتل 5 عناصر من "داعش" في اشتباك مع قوات طالبان غربي أفغانستان
أعلن مسؤولون أمنيون في حكومة حركة "طالبان"، مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، إثر اشتباكهم مع قوات الحركة في ولاية... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T13:20+0000
2022-11-16T13:22+0000
حركة طالبان
العالم
تنظيم داعش الإرهابي
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كابول - سبوتنيك. كشفت طالبان في نشرة إخبارية، بأن قواتها اشتبكت مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في حي "حاجي عباس" بالمجاورة الثانية عشرة بولاية هرات، نحو الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء [بالتوقيت المحلي]، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر التنظيم.وكانت طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي]، قد أعلنت، الأحد الماضي، مقتل خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في اشتباك في منطقة خيرخانة بالعاصمة كابول.وذكر الناطق باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على تويتر، أن "القوات الخاصة لطالبان قتلت خمسة من عناصر تنظيم داعش بعملية في منطقة خيرخانة بكابول".وبحسب مجاهد، فإن عناصر داعش كانوا أعضاء في شبكة متورطة في تفجيرات محدودة في مدينة كابول.وأضاف مجاهد أنه تمت مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية ومواد متفجرة أخرى بفضل هذه العملية.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.
https://sputnikarabic.ae/20221113/طالبان-تعلن-مقتل-5-عناصر-من-داعش-في-العاصمة-الأفغانية-1070123272.html
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حركة طالبان, العالم, تنظيم داعش الإرهابي
حركة طالبان, العالم, تنظيم داعش الإرهابي

مقتل 5 عناصر من "داعش" في اشتباك مع قوات طالبان غربي أفغانستان

13:20 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 16.11.2022)
© AP Photo / Ebrahim Norooziعناصر من "طالبان" يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022.
عناصر من طالبان يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أعلن مسؤولون أمنيون في حكومة حركة "طالبان"، مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، إثر اشتباكهم مع قوات الحركة في ولاية هرات، غربي أفغانستان، أمس الثلاثاء.
كابول - سبوتنيك. كشفت طالبان في نشرة إخبارية، بأن قواتها اشتبكت مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في حي "حاجي عباس" بالمجاورة الثانية عشرة بولاية هرات، نحو الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء [بالتوقيت المحلي]، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر التنظيم.
وكانت طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي]، قد أعلنت، الأحد الماضي، مقتل خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في اشتباك في منطقة خيرخانة بالعاصمة كابول.
وذكر الناطق باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على تويتر، أن "القوات الخاصة لطالبان قتلت خمسة من عناصر تنظيم داعش بعملية في منطقة خيرخانة بكابول".
وبحسب مجاهد، فإن عناصر داعش كانوا أعضاء في شبكة متورطة في تفجيرات محدودة في مدينة كابول.
وأضاف مجاهد أنه تمت مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية ومواد متفجرة أخرى بفضل هذه العملية.
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
"طالبان" تعلن مقتل 5 عناصر من "داعش" في العاصمة الأفغانية
13 نوفمبر, 15:48 GMT
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.
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