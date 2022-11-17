عربي
محكمة لاهاي: طائرة "إم إتش 17" الماليزية سقطت بصاروخ "بوك" انطلق من بيرفومايسك
https://sputnikarabic.ae/20221117/إيران-تدين-تقديم-أمريكا-وبريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-مشروع-قرار-ضدها-إلى-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1070277834.html
إيران تدين تقديم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار ضدها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران تدين تقديم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار ضدها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، لتقديم مشروع قرار مناهض لإيران أمام... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T13:37+0000
2022-11-17T13:38+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
بريطانيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إن "تمرير القرار المعادي لإيران بمجلس محافظي الوكالة الذرية سيكون له أثر سلبي على عملية حل القضايا التي تطالب بها الوكالة"، معتبرة القرار غير مقبول ومرفوضا تماما.وأضاف كنعاني: "لا يمكن نسيان حقيقة أن التنفيذ المستمر لاتفاق الضمانات وأنشطة التحقق للوكالة في إيران لا يتحقق إلا في ظل التعاون"، متهما أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتقديم هذا المشروع مستغلة أوضاع إيران الداخلية بدافع الضغط السياسي عليها عبر الوكالة الدولية.وتابع: "أجرت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محادثات وتفاعلت مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إيجاد حل عملي لحل المواضيع المعقدة والمسائل التقنية فلا يوجد أي مبرر تقني أو ضرورة ملحة لتقديم مشروع قرار ضد إيران".وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أكد أمس الأربعاء، أن "إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقال إسلامي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي على هامش اجتماع الحكومة: "لا يوجد لدينا برنامج حول زيارة وفد من الوكالة الدولية إلى إيران حاليا"، مؤكدا أن "أي قرار يصدر ضد طهران عن وكالة الطاقة الذرية لا قيمة له ومرفوض تماما".وأضاف: "الإعلان عن قرار ضدنا في وكالة الطاقة الذرية يظهر غياب حسن نية الدول الغربية"، متابعإا: "إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الثلاثاء الماضي، مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدد الدبلوماسي على أنه من "الضروري والملح أن تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية"، مشيرا إلى أن هذا القرار تم تقديمه عشية انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الإدعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20221116/إيران-تقول-إن-تدمير-برنامجها-النووي-وهم-صهيوني-1070242337.html
https://sputnikarabic.ae/20221116/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-طهران-ترفض-المسودة-الحالية-لقرار-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1070239158.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
بريطانيا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا

إيران تدين تقديم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار ضدها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

13:37 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 13:38 GMT 17.11.2022)
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبرTelegram
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، لتقديم مشروع قرار مناهض لإيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إن "تمرير القرار المعادي لإيران بمجلس محافظي الوكالة الذرية سيكون له أثر سلبي على عملية حل القضايا التي تطالب بها الوكالة"، معتبرة القرار غير مقبول ومرفوضا تماما.
وأضاف كنعاني: "لا يمكن نسيان حقيقة أن التنفيذ المستمر لاتفاق الضمانات وأنشطة التحقق للوكالة في إيران لا يتحقق إلا في ظل التعاون"، متهما أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتقديم هذا المشروع مستغلة أوضاع إيران الداخلية بدافع الضغط السياسي عليها عبر الوكالة الدولية.
وتابع: "أجرت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محادثات وتفاعلت مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إيجاد حل عملي لحل المواضيع المعقدة والمسائل التقنية فلا يوجد أي مبرر تقني أو ضرورة ملحة لتقديم مشروع قرار ضد إيران".
تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يحضر حدثًا خلال يوم التكنولوجيا النووية في العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
إيران تقول إن تدمير برنامجها النووي "وهم صهيوني"
أمس, 12:34 GMT
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أكد أمس الأربعاء، أن "إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال إسلامي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي على هامش اجتماع الحكومة: "لا يوجد لدينا برنامج حول زيارة وفد من الوكالة الدولية إلى إيران حاليا"، مؤكدا أن "أي قرار يصدر ضد طهران عن وكالة الطاقة الذرية لا قيمة له ومرفوض تماما".
وأضاف: "الإعلان عن قرار ضدنا في وكالة الطاقة الذرية يظهر غياب حسن نية الدول الغربية"، متابعإا: "إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الثلاثاء الماضي، مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال دبلوماسي أوروبي، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن مشروع القرار تم تقديمه إلى الوكالة الدولية والذي أشار إلى وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها".
وشدد الدبلوماسي على أنه من "الضروري والملح أن تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية"، مشيرا إلى أن هذا القرار تم تقديمه عشية انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أمس, 10:42 GMT
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الإدعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن بناءً".
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMTПилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала