https://sputnikarabic.ae/20221117/إيران-تدين-تقديم-أمريكا-وبريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-مشروع-قرار-ضدها-إلى-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1070277834.html

إيران تدين تقديم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار ضدها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تدين تقديم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار ضدها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، لتقديم مشروع قرار مناهض لإيران أمام... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T13:37+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إن "تمرير القرار المعادي لإيران بمجلس محافظي الوكالة الذرية سيكون له أثر سلبي على عملية حل القضايا التي تطالب بها الوكالة"، معتبرة القرار غير مقبول ومرفوضا تماما.وأضاف كنعاني: "لا يمكن نسيان حقيقة أن التنفيذ المستمر لاتفاق الضمانات وأنشطة التحقق للوكالة في إيران لا يتحقق إلا في ظل التعاون"، متهما أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتقديم هذا المشروع مستغلة أوضاع إيران الداخلية بدافع الضغط السياسي عليها عبر الوكالة الدولية.وتابع: "أجرت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محادثات وتفاعلت مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إيجاد حل عملي لحل المواضيع المعقدة والمسائل التقنية فلا يوجد أي مبرر تقني أو ضرورة ملحة لتقديم مشروع قرار ضد إيران".وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أكد أمس الأربعاء، أن "إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقال إسلامي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي على هامش اجتماع الحكومة: "لا يوجد لدينا برنامج حول زيارة وفد من الوكالة الدولية إلى إيران حاليا"، مؤكدا أن "أي قرار يصدر ضد طهران عن وكالة الطاقة الذرية لا قيمة له ومرفوض تماما".وأضاف: "الإعلان عن قرار ضدنا في وكالة الطاقة الذرية يظهر غياب حسن نية الدول الغربية"، متابعإا: "إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الثلاثاء الماضي، مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدد الدبلوماسي على أنه من "الضروري والملح أن تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية"، مشيرا إلى أن هذا القرار تم تقديمه عشية انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الإدعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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https://sputnikarabic.ae/20221116/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-طهران-ترفض-المسودة-الحالية-لقرار-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1070239158.html

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