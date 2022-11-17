https://sputnikarabic.ae/20221117/الجمهوريون-يقدمون-للكونغرس-الأمريكي-مشروع-قانون-حول-تدقيق-المساعدات-لأوكرانيا-1070289362.html
الجمهوريون يقدمون للكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول تدقيق المساعدات لأوكرانيا
الجمهوريون يقدمون للكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول تدقيق المساعدات لأوكرانيا
قدّم أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون حول تدقيق الأموال التي يتم تخصيصها للمساعدات لأوكرانيا. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T22:23+0000
2022-11-17T22:23+0000
2022-11-17T22:23+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047752191_0:0:3072:1729_1920x0_80_0_0_73ea62c92e27e8caf64328c03c396970.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وكتبت عضو الحزب الجمهوري مارجوري تايلور غرين: "من المقلق جداً أن نرى هنا، في جدران الكونغرس، عسكريين أوكرانيين معوقين الذين يتم استخدامهم كالدمى للضغط على الكونغرس من أجل أن نعطي الدولارات الأمريكية التي حصلنا عليها بصعوبة، لـ[فلاديمير] زيلينسكي. أدعو لتدقيق الأموال لأوكرانيا".وقال الجمهوريون مرارا إنهم سيسعون لخفض مثل هذه المساعدات إذا فازوا بأغلبية وحرموا الديمقراطيين من السيطرة في المجلس التشريعي.وفي وقت سابق، قال الرئيس بايدن إنه يتوقع استمرار المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من التفاوض بشأن هذا الأمر مع مكارثي، الذي وقف ضد "الشيكات المفتوحة" لكييف.وأضاف بايدن أنه سيتفاجأ إذا اتضح أن غالبية زملاء مكارثي الجمهوريين يعارضون تمويل "الاحتياجات الدفاعية المشروعة لأوكرانيا".وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221103/برلماني-أمريكي-يطالب-بلاده-بعدم-التدخل-في-الصراع-في-أوكرانيا-بل-المساعدة-بتحقيق-السلام-1069774460.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047752191_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3b8372b9cdd70281b353ec7b54d76d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الجمهوريون يقدمون للكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول تدقيق المساعدات لأوكرانيا
تابعنا عبر
قدّم أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون حول تدقيق الأموال التي يتم تخصيصها للمساعدات لأوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك
. وكتبت عضو الحزب الجمهوري مارجوري تايلور غرين: "من المقلق جداً أن نرى هنا، في جدران الكونغرس، عسكريين أوكرانيين معوقين الذين يتم استخدامهم كالدمى للضغط على الكونغرس من أجل أن نعطي الدولارات الأمريكية التي حصلنا عليها بصعوبة، لـ[فلاديمير] زيلينسكي. أدعو لتدقيق الأموال لأوكرانيا".
وقال الجمهوريون مرارا إنهم سيسعون لخفض مثل هذه المساعدات
إذا فازوا بأغلبية وحرموا الديمقراطيين من السيطرة في المجلس التشريعي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس بايدن إنه يتوقع استمرار المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من التفاوض بشأن هذا الأمر مع مكارثي، الذي وقف ضد "الشيكات المفتوحة" لكييف.
وأضاف بايدن أنه سيتفاجأ إذا اتضح أن غالبية زملاء مكارثي الجمهوريين يعارضون تمويل "الاحتياجات الدفاعية المشروعة لأوكرانيا".
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة
لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.