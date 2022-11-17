https://sputnikarabic.ae/20221117/الجمهوريون-يقدمون-للكونغرس-الأمريكي-مشروع-قانون-حول-تدقيق-المساعدات-لأوكرانيا-1070289362.html

الجمهوريون يقدمون للكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول تدقيق المساعدات لأوكرانيا

الجمهوريون يقدمون للكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول تدقيق المساعدات لأوكرانيا

قدّم أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون حول تدقيق الأموال التي يتم تخصيصها للمساعدات لأوكرانيا. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T22:23+0000

2022-11-17T22:23+0000

2022-11-17T22:23+0000

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047752191_0:0:3072:1729_1920x0_80_0_0_73ea62c92e27e8caf64328c03c396970.jpg

واشنطن – سبوتنيك. وكتبت عضو الحزب الجمهوري مارجوري تايلور غرين: "من المقلق جداً أن نرى هنا، في جدران الكونغرس، عسكريين أوكرانيين معوقين الذين يتم استخدامهم كالدمى للضغط على الكونغرس من أجل أن نعطي الدولارات الأمريكية التي حصلنا عليها بصعوبة، لـ[فلاديمير] زيلينسكي. أدعو لتدقيق الأموال لأوكرانيا".وقال الجمهوريون مرارا إنهم سيسعون لخفض مثل هذه المساعدات إذا فازوا بأغلبية وحرموا الديمقراطيين من السيطرة في المجلس التشريعي.وفي وقت سابق، قال الرئيس بايدن إنه يتوقع استمرار المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من التفاوض بشأن هذا الأمر مع مكارثي، الذي وقف ضد "الشيكات المفتوحة" لكييف.وأضاف بايدن أنه سيتفاجأ إذا اتضح أن غالبية زملاء مكارثي الجمهوريين يعارضون تمويل "الاحتياجات الدفاعية المشروعة لأوكرانيا".وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221103/برلماني-أمريكي-يطالب-بلاده-بعدم-التدخل-في-الصراع-في-أوكرانيا-بل-المساعدة-بتحقيق-السلام-1069774460.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية