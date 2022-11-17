https://sputnikarabic.ae/20221117/الحشد-الشعبي-العراقي-يعلن-انطلاق-عملية-الإرادة-الصلبة-الثامنة-في-الموصل-1070263355.html
الحشد الشعبي العراقي يعلن انطلاق عملية "الإرادة الصلبة الثامنة" في الموصل
الحشد الشعبي العراقي يعلن انطلاق عملية "الإرادة الصلبة الثامنة" في الموصل
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في العراق، اليوم الخميس، انطلاق عملية "الإرادة الصلبة الثامنة" في الموصل. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T07:02+0000
2022-11-17T07:02+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها، إن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة وقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي باشرت الصفحة الأولى من عملية الإرادة الصلبة الثامنة لتفتيش وتأمين مناطق جنوب وشرق وغرب وشمال الموصل".وتابعت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قوات الحشد الشعبي شاركت بـ6 محاور ضمن نطاق العمليات لتعقب فلول داعش وتدمير مخابئه".وكانت قيادة عمليات صلاح الدين التابعة للحشد الشعبي أعلنت، الأسبوع الماضي، إطلاق عملية تفتيش وتأمين واسعة لجزيرة صلاح الدين غربي المحافظة، قالت إنها عثرت خلالها على أنفاق وعبوات لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنًا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221113/العراق-إصابة-4-عناصر-من-الحشد-الشعبي-بانفجار-عبوة-ناسفة-شمالي-البلاد-1070123929.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحشد الشعبي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحشد الشعبي
الحشد الشعبي العراقي يعلن انطلاق عملية "الإرادة الصلبة الثامنة" في الموصل
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في العراق، اليوم الخميس، انطلاق عملية "الإرادة الصلبة الثامنة" في الموصل.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة وقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي
باشرت الصفحة الأولى من عملية الإرادة الصلبة الثامنة لتفتيش وتأمين مناطق جنوب وشرق وغرب وشمال الموصل".
وتابعت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قوات الحشد الشعبي شاركت بـ6 محاور ضمن نطاق العمليات لتعقب فلول داعش وتدمير مخابئه".
وكانت قيادة عمليات صلاح الدين التابعة للحشد الشعبي
أعلنت، الأسبوع الماضي، إطلاق عملية تفتيش وتأمين واسعة لجزيرة صلاح الدين غربي المحافظة، قالت إنها عثرت خلالها على أنفاق وعبوات لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنًا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".