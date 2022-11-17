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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221117/بولندا-تسمح-لخبراء-أوكرانيين-بزيارة-موقع-سقوط-الصواريخ-على-أراضيها-1070276855.html
بولندا تسمح لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ على أراضيها
بولندا تسمح لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ على أراضيها
أعلن مكتب الرئيس البولندي، اليوم الخميس، أن بلاده سمحت لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ الأوكرانية على أراضيها التي أودت بحياة مواطنين. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T13:06+0000
2022-11-17T13:43+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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قال رئيس مكتب السياسة الدولية التابع لمكتب الرئيس البولندي، جاكوب كوموتش، إنه سُمح للخبراء الأوكرانيين بزيارة موقع تحطم الصاروخ في بولندا.واعتبر كوموتش أن أوكرانيا ليست مسؤولة عما حدث، على حد مزاعمه، على الرغم من حقيقة أن الصاروخ تابع للجيش الأوكراني، وقال: "أكرر مرة أخرى: أوكرانيا ليست مسؤولة عن الدفاع عن نفسها ضد روسيا ومحاربة الصواريخ الروسية"، على حد تعبيره.وبحسب التلفزيون البولندي، وصل الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى مكان الحادث، وذلك بعد سقوط صاروخ أوكراني في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حيث قتل مواطنان.وأفادت وسائل إعلام بولندية، مساء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان جراء سقوط الصواريخ.وذكرت وزارة الخارجية البولندية، في وقت سابق، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع. وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.وفي صباح يوم 16 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين يشاركون في قمة مجموعة العشرين في بالي.ونتيجة لهذا الاجتماع، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20221117/بولندا-قضية-قبول-مشاركة-كييف-في-تحقيق-سقوط-الصواريخ-في-البلاد-يحسمها-الناتو-1070268888.html
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العالم
العالم

بولندا تسمح لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ على أراضيها

13:06 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 17.11.2022)
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiشوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
شوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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أعلن مكتب الرئيس البولندي، اليوم الخميس، أن بلاده سمحت لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ الأوكرانية على أراضيها التي أودت بحياة مواطنين.
قال رئيس مكتب السياسة الدولية التابع لمكتب الرئيس البولندي، جاكوب كوموتش، إنه سُمح للخبراء الأوكرانيين بزيارة موقع تحطم الصاروخ في بولندا.

وكتب كوموتش في تغريدة على "تويتر": "تم قبول دخول خبراء أوكرانيين إلى موقع (سقوط الصاروخ)".

واعتبر كوموتش أن أوكرانيا ليست مسؤولة عما حدث، على حد مزاعمه، على الرغم من حقيقة أن الصاروخ تابع للجيش الأوكراني، وقال: "أكرر مرة أخرى: أوكرانيا ليست مسؤولة عن الدفاع عن نفسها ضد روسيا ومحاربة الصواريخ الروسية"، على حد تعبيره.
وبحسب التلفزيون البولندي، وصل الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى مكان الحادث، وذلك بعد سقوط صاروخ أوكراني في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حيث قتل مواطنان.
وأفادت وسائل إعلام بولندية، مساء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان جراء سقوط الصواريخ.
شوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
بولندا: قضية قبول مشاركة كييف في تحقيق سقوط الصواريخ في البلاد يحسمها الناتو
09:19 GMT
وذكرت وزارة الخارجية البولندية، في وقت سابق، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع. وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.
وفي صباح يوم 16 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين يشاركون في قمة مجموعة العشرين في بالي.
ونتيجة لهذا الاجتماع، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.
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