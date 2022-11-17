https://sputnikarabic.ae/20221117/زيلينسكي-10-ملايين-أوكراني-ما-زالوا-بدون-كهرباء-1070289919.html

زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني ما زالوا بدون كهرباء

زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني ما زالوا بدون كهرباء

قال فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن حوالي عشرة ملايين أوكراني بدون كهرباء منذ ليلة الخميس. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. نقلت بوابة الأخبار الأوكرانية "Strana.ua" عن زيلينسكي قوله: "لقد استمر التخفيف من عواقب الإضرابات طوال اليوم. اعتبارا من هذه الساعة، هناك 10 ملايين أوكراني بدون كهرباء"، مضيفا: "إن غالبيتها هي مناطق فينيتسيا وأوديسا وسومي وكييف".وقال سيرجي كوفالينكو، رئيس شركة الطاقة الأوكرانية "ياسنو" (D.Solutions)، في وقت سابق من اليوم إن كييف واجهت انقطاع التيار الكهربائي الطارئ القياسي يوم الخميس.وقال دميترو ساخاروك، الرئيس التنفيذي لشركة "دي. تي أيه كا" الأوكرانية التي تضم "ياسنو" كشركة تابعة، في وقت سابق من يوم الخميس إن حوالي 40٪ من المستهلكين الأوكرانيين ليس لديهم كهرباء.وحث رسلان مارسينكيف، عمدة مدينة إيفانو فرانكوفسك الأوكرانية، يوم الخميس المواطنين الذين يعيشون في مبان متعددة الطوابق على الانتقال إلى الريف لفصل الشتاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي.وادعى العمدة أن وضع الطاقة سيزيد من التدهور، مضيفا أنه "سيكون من الصعب جدا البقاء على قيد الحياة في المباني متعددة الطوابق".وتشن روسيا غارات جوية على البنية التحتية العسكرية والطاقة الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من تفجير جسر القرم، الذي تلقي موسكو باللوم فيه على الخدمات الخاصة الأوكرانية.وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال زيلينسكي إن حوالي 40٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة لهذه الضربات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الجماعي في جميع أنحاء البلاد.

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