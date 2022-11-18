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https://sputnikarabic.ae/20221118/أعضاء-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يطالبون-بالتحقيق-في-نشاط-ماسك-بعد-شرائه-تويتر-1070290070.html
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بالتحقيق في نشاط ماسك بعد شرائه تويتر
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بالتحقيق في نشاط ماسك بعد شرائه تويتر
طلب 7 أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من رئيس اللجنة الاتحادية للتجارة، ليني خان، إجراء تحقيق في نشاط رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد شرائه موقع... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T00:17+0000
2022-11-18T00:17+0000
تويتر
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في الرسالة المنشورة: "نكتب بصدد التجاهل الخطير والمتعمد من قبل تويتر لأمن وحماية مستخدميه، ونطلب من اللجنة الاتحادية للتجارة التحقيق في الانتهاك من طرف تويتر للاتفاق حول الموافقة أو أي انتهاكات أخرى لقوانيننا حول حماية المستهلك".وتابع: "خلال الأسابيع الأخيرة قام المدير التنفيذي الجديد لشركة تويتر إيلون ماسك باتخاذ خطوات مقلقة، التي قوضت وحدة وأمن المنصة.وقد وقّع على الرسالة سبعة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.واكتملت صفقة إيلون ماسك البالغة 44 مليار دولار لشراء "تويتر"، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وقد أقال الرئيس التنفيذي للشركة، باراغ أرغوال، واثنين من كبار المديرين الآخرين.ووعد ماسك بإصلاح الخدمة في "تويتر"، من خلال التخلص من الحسابات المزيفة، والتأكد من أنه مكان "يمكن فيه مناقشة مجموعة من المعتقدات بطريقة صحية".
https://sputnikarabic.ae/20221113/ماسك-يعلن-موعد-إعادة-فتح-باب-الاشتراك-في-خدمة-تويتر-بلو-بعد-أزمة-الحسابات-المزيفة-1070113667.html
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تويتر, الولايات المتحدة الأمريكية
تويتر, الولايات المتحدة الأمريكية

أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بالتحقيق في نشاط ماسك بعد شرائه تويتر

00:17 GMT 18.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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طلب 7 أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من رئيس اللجنة الاتحادية للتجارة، ليني خان، إجراء تحقيق في نشاط رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد شرائه موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في الرسالة المنشورة: "نكتب بصدد التجاهل الخطير والمتعمد من قبل تويتر لأمن وحماية مستخدميه، ونطلب من اللجنة الاتحادية للتجارة التحقيق في الانتهاك من طرف تويتر للاتفاق حول الموافقة أو أي انتهاكات أخرى لقوانيننا حول حماية المستهلك".
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
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وتابع: "خلال الأسابيع الأخيرة قام المدير التنفيذي الجديد لشركة تويتر إيلون ماسك باتخاذ خطوات مقلقة، التي قوضت وحدة وأمن المنصة.
وقد وقّع على الرسالة سبعة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.
واكتملت صفقة إيلون ماسك البالغة 44 مليار دولار لشراء "تويتر"، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وقد أقال الرئيس التنفيذي للشركة، باراغ أرغوال، واثنين من كبار المديرين الآخرين.
ووعد ماسك بإصلاح الخدمة في "تويتر"، من خلال التخلص من الحسابات المزيفة، والتأكد من أنه مكان "يمكن فيه مناقشة مجموعة من المعتقدات بطريقة صحية".
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