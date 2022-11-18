https://sputnikarabic.ae/20221118/البنتاغون-يبحث-عن-مصادر-لتزويد-أوكرانيا-وتايوان-ببرامج-لأنظمة-المدفعية-1070313451.html
البنتاغون يبحث عن مصادر لتزويد أوكرانيا وتايوان ببرامج لأنظمة المدفعية
البنتاغون يبحث عن مصادر لتزويد أوكرانيا وتايوان ببرامج لأنظمة المدفعية
أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، أنه يسعى إلى تحديد المصادر المحتملة لأنظمة بيانات المدفعية الممكن استخدامها مع أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس" في... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T18:16+0000
2022-11-18T18:16+0000
2022-11-18T18:16+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في إشعار رسمي للتعاقد من قبل الحكومة الأمريكية أن "قيادة التعاقد بالجيش الأمريكي تصدر هذا الإشعار، حيث تسعى لإجراء أبحاث السوق لتحديد المصادر المحتملة التي لها مصلحة، وتقنيات الصناعة المتاحة والقدرة على الوفاء بمتطلبات المبيعات العسكرية الأجنبية".وقال الجيش في الإخطار إن "الغرض من أبحاث السوق والمصادر المطلوبة هو تحديد المصادر المهتمة المعتمدة والقادرة على توفير المتطلبات لتايوان ولاتفيا وأوكرانيا".وأضاف الإشعار أن الجيش الأمريكي يبحث عن موفري برامج نظام البيانات التكتيكية للمدفعية الميدانية الدولية، والتدريب ذي الصلة ودعم النظام.طلب الإخطار من الأطراف المهتمة تقديم وصف موجز لشركاتهم وقدرتها على تلبية المتطلبات. وأضاف الإشعار أنه يمكن أن يكون هناك طلبات متعددة.
https://sputnikarabic.ae/20221110/أمريكا-تقدم-مساعدة-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-تتضمن-منظومات-دفاع-جوي-1070037132.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, أخبار تايوان
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, أخبار تايوان
البنتاغون يبحث عن مصادر لتزويد أوكرانيا وتايوان ببرامج لأنظمة المدفعية
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أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، أنه يسعى إلى تحديد المصادر المحتملة لأنظمة بيانات المدفعية الممكن استخدامها مع أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس" في أوكرانيا ولاتفيا وتايوان.
واشنطن - سبوتنيك
. وجاء في إشعار رسمي للتعاقد من قبل الحكومة الأمريكية أن "قيادة التعاقد بالجيش الأمريكي تصدر هذا الإشعار، حيث تسعى لإجراء أبحاث السوق لتحديد المصادر المحتملة التي لها مصلحة، وتقنيات الصناعة المتاحة والقدرة على الوفاء بمتطلبات المبيعات العسكرية الأجنبية".
وقال الجيش في الإخطار إن "الغرض من أبحاث السوق والمصادر المطلوبة هو تحديد المصادر المهتمة المعتمدة والقادرة على توفير المتطلبات لتايوان ولاتفيا وأوكرانيا".
وأضاف الإشعار أن الجيش الأمريكي يبحث عن موفري برامج نظام البيانات التكتيكية للمدفعية الميدانية الدولية
، والتدريب ذي الصلة ودعم النظام.
طلب الإخطار من الأطراف المهتمة تقديم وصف موجز لشركاتهم وقدرتها على تلبية المتطلبات. وأضاف الإشعار أنه يمكن أن يكون هناك طلبات متعددة.