https://sputnikarabic.ae/20221118/البيت-الأبيض-يعلق-على-العملية-الأخيرة-لإطلاق-صاروخ-من-قبل-كوريا-الشمالية-1070291342.html
البيت الأبيض يعلق على العملية الأخيرة لإطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية
البيت الأبيض يعلق على العملية الأخيرة لإطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية
أعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الجمعة، عن إدانة بلادها لكوريا الشمالية لإطلاقها صاروخ باليستي طويل المدى، مؤكدة على أنه... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T06:02+0000
2022-11-18T06:02+0000
2022-11-18T06:02+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102708/09/1027080908_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_283c2ba357762d9e503ece8087de05a3.jpg
وقالت واتسون في بيان: "الولايات المتحدة تدين كوريا الشمالية بشدة لاختبارها صاروخ باليستي طويل المدى".وبحسب واشنطن، فإن إطلاق الصاروخ الباليستي كان "انتهاكًا صارخًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، ويزيد التوتر ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة".وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102708/09/1027080908_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_353eed179674e95dd3e410e43405b3d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البيت الأبيض يعلق على العملية الأخيرة لإطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية
تابعنا عبر
أعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الجمعة، عن إدانة بلادها لكوريا الشمالية لإطلاقها صاروخ باليستي طويل المدى، مؤكدة على أنه يزيد التوترات ويمكن أن يزعزع الأمن الإقليمي.
وقالت واتسون في بيان: "الولايات المتحدة تدين كوريا الشمالية بشدة لاختبارها صاروخ باليستي طويل المدى".
وبحسب واشنطن، فإن إطلاق الصاروخ الباليستي كان "انتهاكًا صارخًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، ويزيد التوتر ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة".
وفقا لوزارة الدفاع اليابانية
، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.