عربي
https://sputnikarabic.ae/20221118/البيت-الأبيض-يعلق-على-العملية-الأخيرة-لإطلاق-صاروخ-من-قبل-كوريا-الشمالية-1070291342.html
البيت الأبيض يعلق على العملية الأخيرة لإطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية
البيت الأبيض يعلق على العملية الأخيرة لإطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية
أعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الجمعة، عن إدانة بلادها لكوريا الشمالية لإطلاقها صاروخ باليستي طويل المدى، مؤكدة على أنه... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T06:02+0000
2022-11-18T06:02+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102708/09/1027080908_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_283c2ba357762d9e503ece8087de05a3.jpg
وقالت واتسون في بيان: "الولايات المتحدة تدين كوريا الشمالية بشدة لاختبارها صاروخ باليستي طويل المدى".وبحسب واشنطن، فإن إطلاق الصاروخ الباليستي كان "انتهاكًا صارخًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، ويزيد التوتر ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني ​​في المنطقة".وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102708/09/1027080908_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_353eed179674e95dd3e410e43405b3d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

البيت الأبيض يعلق على العملية الأخيرة لإطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية

06:02 GMT 18.11.2022
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ باليستي س"ينيفا" من الغواصة النووية الاستراتيجية "بريانسك" في مياه بحر بارنتس، روسيا
إطلاق صاروخ باليستي سينيفا من الغواصة النووية الاستراتيجية بريانسك في مياه بحر بارنتس، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الجمعة، عن إدانة بلادها لكوريا الشمالية لإطلاقها صاروخ باليستي طويل المدى، مؤكدة على أنه يزيد التوترات ويمكن أن يزعزع الأمن الإقليمي.
وقالت واتسون في بيان: "الولايات المتحدة تدين كوريا الشمالية بشدة لاختبارها صاروخ باليستي طويل المدى".

وبحسب واشنطن، فإن إطلاق الصاروخ الباليستي كان "انتهاكًا صارخًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، ويزيد التوتر ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني ​​في المنطقة".
وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 نوفمبر, 18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала