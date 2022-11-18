عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221118/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-أعدمت-10-أسرى-حرب-روس-بإطلاق-النار-على-الرأس-مباشرة-1070305813.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أعدمت 10 أسرى حرب روس بإطلاق النار على الرأس مباشرة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أعدمت 10 أسرى حرب روس بإطلاق النار على الرأس مباشرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني قتل عمدا أكثر من 10 أسرى من الجنود الروس بطلقات في الرأس، وهي جريمة لا يمكن لأحد أن يقدمها على... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T14:51+0000
2022-11-18T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات المسلحة الأوكرانية
القوات الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101671/27/1016712724_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_90b969849faf37c4692fe7d57d426254.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "لا يمكن لأي شخص تقديم القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من عشرة جنود روس على أيدي حثالة القوات الأوكرانية، بإطلاق الرصاص عليهم في الرأس مباشرة، باعتباره "استثناء مأساويا" على خلفية الاحترام المزعوم من قبل نظام كييف لحقوق أسرى الحرب".وأضافت الوزارة في بيانها أن "الفيديو الجديد المنشور دليل على المذبحة الجماعية التي قام بها جنود أوكرانيون ضد أسرى حرب روس عزل من السلاح، يؤكد الجوهر الوحشي لنظام كييف الحالي بقيادة زيلينسكي ومن يحمونه ويدعمونه".يشار إلى أن شاهد عيان كشف لوكالة "سبوتنيك"، الشهر الماضي، أن قوات الأمن الأوكرانية صعقت أسرى الحرب الروس بالكهرباء واستخدمت التجويع والضرب بالمطارق.وقال فلاديسلاف يجيلنيتسكي، عضو القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية الذي نجا من الأسر الأوكراني، إن الأوكرانيين يضربون المعتقلين ويشوهونهم بشكل روتيني في سجن يطلق عليه اسم صالة ألعاب رياضية.وكشف تحقيق في وقت سابق أنه في العديد من الحالات، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على أسرى الحرب الروس وجرحتهم وعذبتهم وأعدمتهم، وهي جرائم حرب.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الأمن-الأوكراني-بستخدم-الصدمة-الكهربائية-وأشكال-أخرى-من-التعذيب-مع-الجنود-الروس-الأسرى--1069259038.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101671/27/1016712724_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_e8754d49dc28da7189f510f5fe689bd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية, القوات الروسية
روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية, القوات الروسية

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أعدمت 10 أسرى حرب روس بإطلاق النار على الرأس مباشرة

14:51 GMT 18.11.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني قتل عمدا أكثر من 10 أسرى من الجنود الروس بطلقات في الرأس، وهي جريمة لا يمكن لأحد أن يقدمها على أنها "استثناء مأساوي".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "لا يمكن لأي شخص تقديم القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من عشرة جنود روس على أيدي حثالة القوات الأوكرانية، بإطلاق الرصاص عليهم في الرأس مباشرة، باعتباره "استثناء مأساويا" على خلفية الاحترام المزعوم من قبل نظام كييف لحقوق أسرى الحرب".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "الفيديو الجديد المنشور دليل على المذبحة الجماعية التي قام بها جنود أوكرانيون ضد أسرى حرب روس عزل من السلاح، يؤكد الجوهر الوحشي لنظام كييف الحالي بقيادة زيلينسكي ومن يحمونه ويدعمونه".
يشار إلى أن شاهد عيان كشف لوكالة "سبوتنيك"، الشهر الماضي، أن قوات الأمن الأوكرانية صعقت أسرى الحرب الروس بالكهرباء واستخدمت التجويع والضرب بالمطارق.
وقال فلاديسلاف يجيلنيتسكي، عضو القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية الذي نجا من الأسر الأوكراني، إن الأوكرانيين يضربون المعتقلين ويشوهونهم بشكل روتيني في سجن يطلق عليه اسم صالة ألعاب رياضية.
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
الأمن الأوكراني يستخدم الصدمة الكهربائية في تعذيب الجنود الروس الأسرى
20 أكتوبر, 02:53 GMT
وكشف تحقيق في وقت سابق أنه في العديد من الحالات، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على أسرى الحرب الروس وجرحتهم وعذبتهم وأعدمتهم، وهي جرائم حرب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала