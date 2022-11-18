https://sputnikarabic.ae/20221118/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-أعدمت-10-أسرى-حرب-روس-بإطلاق-النار-على-الرأس-مباشرة-1070305813.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أعدمت 10 أسرى حرب روس بإطلاق النار على الرأس مباشرة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أعدمت 10 أسرى حرب روس بإطلاق النار على الرأس مباشرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني قتل عمدا أكثر من 10 أسرى من الجنود الروس بطلقات في الرأس، وهي جريمة لا يمكن لأحد أن يقدمها على... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T14:51+0000
2022-11-18T14:51+0000
2022-11-18T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات المسلحة الأوكرانية
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "لا يمكن لأي شخص تقديم القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من عشرة جنود روس على أيدي حثالة القوات الأوكرانية، بإطلاق الرصاص عليهم في الرأس مباشرة، باعتباره "استثناء مأساويا" على خلفية الاحترام المزعوم من قبل نظام كييف لحقوق أسرى الحرب".وأضافت الوزارة في بيانها أن "الفيديو الجديد المنشور دليل على المذبحة الجماعية التي قام بها جنود أوكرانيون ضد أسرى حرب روس عزل من السلاح، يؤكد الجوهر الوحشي لنظام كييف الحالي بقيادة زيلينسكي ومن يحمونه ويدعمونه".يشار إلى أن شاهد عيان كشف لوكالة "سبوتنيك"، الشهر الماضي، أن قوات الأمن الأوكرانية صعقت أسرى الحرب الروس بالكهرباء واستخدمت التجويع والضرب بالمطارق.وقال فلاديسلاف يجيلنيتسكي، عضو القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية الذي نجا من الأسر الأوكراني، إن الأوكرانيين يضربون المعتقلين ويشوهونهم بشكل روتيني في سجن يطلق عليه اسم صالة ألعاب رياضية.وكشف تحقيق في وقت سابق أنه في العديد من الحالات، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على أسرى الحرب الروس وجرحتهم وعذبتهم وأعدمتهم، وهي جرائم حرب.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الأمن-الأوكراني-بستخدم-الصدمة-الكهربائية-وأشكال-أخرى-من-التعذيب-مع-الجنود-الروس-الأسرى--1069259038.html
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روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية, القوات الروسية
روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية, القوات الروسية
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أعدمت 10 أسرى حرب روس بإطلاق النار على الرأس مباشرة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني قتل عمدا أكثر من 10 أسرى من الجنود الروس بطلقات في الرأس، وهي جريمة لا يمكن لأحد أن يقدمها على أنها "استثناء مأساوي".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "لا يمكن لأي شخص تقديم القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من عشرة جنود روس على أيدي حثالة القوات الأوكرانية، بإطلاق الرصاص عليهم في الرأس مباشرة، باعتباره "استثناء مأساويا" على خلفية الاحترام المزعوم من قبل نظام كييف لحقوق أسرى الحرب".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "الفيديو الجديد المنشور دليل على المذبحة الجماعية التي قام بها جنود أوكرانيون ضد أسرى حرب روس
عزل من السلاح، يؤكد الجوهر الوحشي لنظام كييف الحالي بقيادة زيلينسكي ومن يحمونه ويدعمونه".
يشار إلى أن شاهد عيان كشف لوكالة "سبوتنيك"، الشهر الماضي، أن قوات الأمن الأوكرانية صعقت أسرى الحرب الروس
بالكهرباء واستخدمت التجويع والضرب بالمطارق.
وقال فلاديسلاف يجيلنيتسكي، عضو القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية الذي نجا من الأسر الأوكراني، إن الأوكرانيين يضربون المعتقلين ويشوهونهم بشكل روتيني في سجن يطلق عليه اسم صالة ألعاب رياضية.
وكشف تحقيق في وقت سابق أنه في العديد من الحالات، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على أسرى الحرب الروس وجرحتهم وعذبتهم وأعدمتهم، وهي جرائم حرب.