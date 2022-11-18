https://sputnikarabic.ae/20221118/تركيا-تعلن-عن-موعد-البدء-بمشروع-منصة-توزيع-الغاز-1070295971.html
تركيا تعلن عن موعد البدء بمشروع منصة توزيع الغاز
تركيا تعلن عن موعد البدء بمشروع منصة توزيع الغاز
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، اليوم الجمعة، أن تركيا تتوقع بدء العمل في تنفيذ مشروع منصة توزيع الغاز الذي اقترحته روسيا اعتبارًا من... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T10:21+0000
2022-11-18T10:21+0000
2022-11-18T10:21+0000
العالم
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وقال دونمز خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "بحلول نهاية العام نعتزم اتخاذ قرار بشأن خارطة الطريق ومع بداية عام 2023 سنبدأ بتنفيذ العمل".ووفقا له، تجري تركيا سلسلة من المفاوضات مع موردي الغاز المحتملين لضمان أمن الطاقة في أوروبا وتوازن السوق من خلال هذا المشروع.وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا؛ لكي يمكن من خلاله لروسيا نقل الغاز من "التيار الشمالي"، عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.ويرى أردوغان، أن أوروبا يمكن أن تستقبل إمدادات الغاز الروسي، عبر تركيا.ووقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي - 1"، و"التيار الشمالي - 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على روسيا.وتحاول بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تركيا تعلن عن موعد البدء بمشروع منصة توزيع الغاز
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كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، اليوم الجمعة، أن تركيا تتوقع بدء العمل في تنفيذ مشروع منصة توزيع الغاز الذي اقترحته روسيا اعتبارًا من بداية عام 2023.
وقال دونمز خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "بحلول نهاية العام نعتزم اتخاذ قرار بشأن خارطة الطريق ومع بداية عام 2023 سنبدأ بتنفيذ العمل".
ووفقا له، تجري تركيا سلسلة من المفاوضات مع موردي الغاز المحتملين لضمان أمن الطاقة في أوروبا وتوازن السوق من خلال هذا المشروع.
وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا؛ لكي يمكن من خلاله لروسيا نقل الغاز
من "التيار الشمالي"، عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.
ويرى أردوغان، أن أوروبا يمكن أن تستقبل إمدادات الغاز
الروسي، عبر تركيا.
ووقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي - 1"، و"التيار الشمالي - 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على روسيا.
وتحاول بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.