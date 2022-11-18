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هيئة بريطانية: طائرة مسيرة تتبع سفينة في خليج عمان
هيئة بريطانية: طائرة مسيرة تتبع سفينة في خليج عمان
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن طائرة مسيرة كانت تحوم فوق سفينة في خليج عمان صباح اليوم الجمعة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T12:38+0000
2022-11-18T12:38+0000
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وقالت الهيئة عبر "تويتر"، إن الواقعة حدثت على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب غرب العاصمة العمانية مسقط.وأشارت الهيئة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.وكان هجوم قد وقع على ناقلة نفط قبالة ساحل سلطنة عمان الثلاثاء الماضي، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنه نُفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول أمني كبير، قوله إن "إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط المملوكة لشركة من سنغافورة ورجل أعمال إسرائيلي، قبالة سواحل خليج عمان".وقالت الشركة إن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة بجسم الناقلة دون وقوع إصابات أو تسرب شحنتها من السولار.يذكر أن منطقة مياه الخليج تشهد في السنوات القليلة الماضية هجمات على ناقلات وذلك في وقت يتفاقم فيه التوتر مع إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221116/التلفزيون-الإيراني-استهداف-السفينة-قبالة-بحر-عمان-مسرحية-إسرائيلية-خليجية-1070245834.html
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العالم, أخبار العالم الآن, سلطنة عمان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, سلطنة عمان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

هيئة بريطانية: طائرة مسيرة تتبع سفينة في خليج عمان

12:38 GMT 18.11.2022
© AFP 2022 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / George Ourfalian
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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن طائرة مسيرة كانت تحوم فوق سفينة في خليج عمان صباح اليوم الجمعة.
وقالت الهيئة عبر "تويتر"، إن الواقعة حدثت على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب غرب العاصمة العمانية مسقط.
وأشارت الهيئة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.
وكان هجوم قد وقع على ناقلة نفط قبالة ساحل سلطنة عمان الثلاثاء الماضي، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنه نُفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول أمني كبير، قوله إن "إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط المملوكة لشركة من سنغافورة ورجل أعمال إسرائيلي، قبالة سواحل خليج عمان".
وقالت الشركة إن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة بجسم الناقلة دون وقوع إصابات أو تسرب شحنتها من السولار.
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16 نوفمبر, 13:50 GMT
يذكر أن منطقة مياه الخليج تشهد في السنوات القليلة الماضية هجمات على ناقلات وذلك في وقت يتفاقم فيه التوتر مع إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
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