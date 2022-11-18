https://sputnikarabic.ae/20221118/واشنطن-تؤكد-اتفاقها-مع-موسكو-على-أنه-لا-يوجد-منتصر-في-حرب-نووية-1070313170.html

واشنطن تؤكد اتفاقها مع موسكو على أنه "لا يوجد منتصر" في حرب نووية

واشنطن تؤكد اتفاقها مع موسكو على أنه "لا يوجد منتصر" في حرب نووية

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تتفق مع روسيا على أنه لا يوجد منتصر في حرب نووية،... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T18:02+0000

2022-11-18T18:02+0000

2022-11-18T18:02+0000

روسيا

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي للصحفيين: "القيادة الروسية تعلن أنه لا يوجد منتصر في الحرب النووية، وأنها يجب ألا تندلع أبدا. نحن نتفق مع هذه التأكيدات".ووفقًا لمتحدث باسم البيت الأبيض، في ظل الظروف الحالية، عندما تسجل واشنطن "خطابا خطيرًا" من موسكو بشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية، فإن الولايات المتحدة ترى أن من المهم بشكل خاص إبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال في وقت سابق، إن موسكو لا تزال ملتزمة بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية، مشددا على أنه يجب تجنب اندلاع نزاع مسلح بين الدول الحائزة للأسلحة النووية.وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية: "أود أن أؤكد أن روسيا لا تزال ملتزمة ببيان قادة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في 3 يناير/ كانون الثاني من هذا العام، والذي تم فيه تأكيد افتراض عدم جواز شن حرب نووية".وأضاف أنه "من الضروري منع أي نزاع مسلح بين الدول الحائزة للأسلحة النووية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تنقلب في اتجاههم.

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