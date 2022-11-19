https://sputnikarabic.ae/20221119/العثور-على-أكثر-من-360-مهاجرا-تم-التخلي-عنهم-في-مكان-سري-ومهجور-جنوب-المكسيك-1070319891.html
العثور على أكثر من 360 مهاجرا تم التخلي عنهم في مكان سري ومهجور جنوب المكسيك
العثور على أكثر من 360 مهاجرا تم التخلي عنهم في مكان سري ومهجور جنوب المكسيك
عثر الحرس الوطني المكسيكي والمعهد الوطني للهجرة في البلاد، على مجموعة من 368 مهاجرا تم التخلي عنهم في معسكر سري في جبال ولاية تشياباس الواقعة في أقصى الجنوب. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T05:17+0000
2022-11-19T05:17+0000
2022-11-19T05:28+0000
أخبار المكسيك
المكسيك
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اكتشف المعسكر في واد بالقرب من نهر جريجالفا، كان هناك بالغون وأطفال من غواتيمالا ونيكاراغوا والإكوادور وهندوراس والسلفادور وكوبا.تم تزويد المهاجرين بالماء والرعاية الطبية ونقلوا إلى مركز مراقبة العبور الحدودي في تشياباس للمساعدة القنصلية وتحديد الوضع القانوني.دخل حوالي مليوني ونصف المليون مهاجر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ أكتوبر 2021، وفقًا للجمارك وحماية الحدود المكسيكية، وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي شهدت فيها إدارة بايدن أرقام قياسية على الحدود الجنوبية دون إيقاف التدفق بشكل فعال.وبحسب مكتب الجمارك وحماية الحدود، أجرى عناصر حرس الحدود 230678 عملية اعتقال لمهاجرين غير شرعيين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة حتى شهر أكتوبر، وخلال نفس الفترة من العام الماضي، تم اعتقال ما يقرب من 165 ألف شخص على الحدود الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20220904/مصرع-9-مهاجرين-أثناء-محاولة-عبور-نهر-حدودي-بين-المكسيك-والولايات-المتحدة-1067250920.html
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أخبار المكسيك, المكسيك
العثور على أكثر من 360 مهاجرا تم التخلي عنهم في مكان سري ومهجور جنوب المكسيك
05:17 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 05:28 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
عثر الحرس الوطني المكسيكي والمعهد الوطني للهجرة في البلاد، على مجموعة من 368 مهاجرا تم التخلي عنهم في معسكر سري في جبال ولاية تشياباس الواقعة في أقصى الجنوب.
اكتشف المعسكر في واد بالقرب من نهر جريجالفا، كان هناك بالغون وأطفال من غواتيمالا ونيكاراغوا والإكوادور
وهندوراس والسلفادور وكوبا.
تم تزويد المهاجرين بالماء والرعاية الطبية ونقلوا إلى مركز مراقبة العبور الحدودي في تشياباس للمساعدة القنصلية وتحديد الوضع القانوني.
دخل حوالي مليوني ونصف المليون مهاجر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ أكتوبر 2021، وفقًا للجمارك وحماية الحدود المكسيكية، وهذه هي السنة الثانية على التوالي
التي شهدت فيها إدارة بايدن أرقام قياسية على الحدود الجنوبية دون إيقاف التدفق بشكل فعال.
وبحسب مكتب الجمارك وحماية الحدود، أجرى عناصر حرس الحدود 230678 عملية اعتقال لمهاجرين غير شرعيين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة حتى شهر أكتوبر، وخلال نفس الفترة من العام الماضي، تم اعتقال ما يقرب من 165 ألف شخص على الحدود الجنوبية.