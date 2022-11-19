https://sputnikarabic.ae/20221119/رئيسة-حزب-إسرائيلي-مشاركة-بن-غفير-في-أحداث-الخليل-تشرعن-اعتداءات-المستوطنين-1070339262.html

رئيسة حزب إسرائيلي: مشاركة بن غفير في أحداث الخليل تشرعن اعتداءات المستوطنين

رئيسة حزب إسرائيلي: مشاركة بن غفير في أحداث الخليل تشرعن اعتداءات المستوطنين

قالت رئيسة حزب إسرائيلي إن مشاركة إيتمار بن غفير ،عضو الكنيست والوزير المرتقب في حكومة بنيامين نتنياهو، في أحداث مدينة الخليل، يضفي شرعية على اعتداءات... 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T17:58+0000

2022-11-19T17:58+0000

2022-11-19T17:58+0000

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جاء ذلك في تغريدة لزعيمة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلاؤون، على وقع مشاركة بن غفير اليوم السبت آلاف المستوطنين في اقتحام مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة ضمن احتفالات بعيد "سبت سارة" اليهودي.وقالت غلاؤون: "البوغروم (أعمال شغب ضد جماعة عرقيه أو دينية معينة) ضد الفلسطينيين في الخليل ليس جديا للأسف. الجديد هو أن صاحب البيت الآن في الخليل هو بن غفير".وأضافت مستنكرة مشاركة بن غفير في الحكومة: "الشخص الذي حتى وقت قريب، شجع البوغروم وإزالة الأدلة من السلطات، يصبح هو السلطة نفسها".واعتبرت غلاؤون أن وجود بن غفير في الخليل خلال أعمال الشغب التي مارسها المستوطنون "يضفي شرعية على إلحاق الأذى بالعائلات الفلسطينية. هذا هو الواقع الجديد، اعتادوا عليه".واقتحم آلاف المستوطنين في وقت سابق اليوم، مدينة الخليل، ونفذ المئات منهم اعتداءات على الفلسطينيين بالحجارة وتخريب للسيارات والمنازل، والمحال التجارية والأسواق.ولطالما تسبب بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، في توتير الأوضاع الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين بما في ذلك بمدينة القدس، من خلال مشاركته في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.ويسعى بن غفير الذي يعيش وأسرته في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل للحصول على منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو، وسط مخاوف إقليمية ودولية من تبعات ذلك، لا سيما وأن الرجل صرح بأنه سيعمل على تخفيف إجراءات إطلاق النار من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيسة-حزب-ميرتس-الإسرائيلي-تقول-إن-الجيش-يؤمن-قوافل-المستوطنين-الاستفزازية-بالضفة-1069060294.html

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