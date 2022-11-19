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https://sputnikarabic.ae/20221119/سرب-مشترك-من-المقاتلات-القطرية-والبريطانية-يشارك-في-تأمين-كأس-العالم-قطر-2022-فيديو-1070334332.html
سرب مشترك من المقاتلات القطرية والبريطانية يشارك في تأمين كأس العالم قطر 2022... فيديو
سرب مشترك من المقاتلات القطرية والبريطانية يشارك في تأمين كأس العالم قطر 2022... فيديو
تواصل قطر استعداداتها لتأمين بطولة كأس العالم قطر 2022، التي من المقرر أن تنطلق غدا الأحد وتستمر حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T16:51+0000
2022-11-19T16:51+0000
قطر
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رصد عسكري
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ويشارك سرب مشترك من مقاتلات "تايفون" القطرية والبريطانية في تأمين البطولة، كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت.ونشرت الوزارة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد استعدادات السرب الـ 12 المشترك بين مقاتلات "تايفون" التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الملكية الجوية البريطانية.وتنطلق المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد، بين منتخب قطر، الدولة التي تستضيف البطولة، ومنتخب الإكوادور.ومن المقرر أن تستمر البطولة الأولى التي تستضيفها دولة بالشرق الأوسط حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.يذكر أن مقاتلات "تايفون"، التي تطلق عليها قطر اسم "الذاريات" هي جزء من القوات الجوية القطرية التي تضم 165 طائرة حربية من طرازات متنوعة، وهي ذات الطائرات الحربية التي تستخدمها القوات الجوية البريطانية ضمن طائراتها الحربية التي يصل عددها إلى 693 طائرة حربية.
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قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رصد عسكري
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رصد عسكري

سرب مشترك من المقاتلات القطرية والبريطانية يشارك في تأمين كأس العالم قطر 2022... فيديو

16:51 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / -مقاتلات تايفون تابعة للقوات الجوية القطرية
مقاتلات تايفون تابعة للقوات الجوية القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / -
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تواصل قطر استعداداتها لتأمين بطولة كأس العالم قطر 2022، التي من المقرر أن تنطلق غدا الأحد وتستمر حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويشارك سرب مشترك من مقاتلات "تايفون" القطرية والبريطانية في تأمين البطولة، كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت.
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ونشرت الوزارة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد استعدادات السرب الـ 12 المشترك بين مقاتلات "تايفون" التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الملكية الجوية البريطانية.
وتنطلق المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد، بين منتخب قطر، الدولة التي تستضيف البطولة، ومنتخب الإكوادور.
ومن المقرر أن تستمر البطولة الأولى التي تستضيفها دولة بالشرق الأوسط حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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يذكر أن مقاتلات "تايفون"، التي تطلق عليها قطر اسم "الذاريات" هي جزء من القوات الجوية القطرية التي تضم 165 طائرة حربية من طرازات متنوعة، وهي ذات الطائرات الحربية التي تستخدمها القوات الجوية البريطانية ضمن طائراتها الحربية التي يصل عددها إلى 693 طائرة حربية.
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