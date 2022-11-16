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https://sputnikarabic.ae/20221116/ألمانيا-تعرض-على-بولندا-إرسال-مقاتلاتها-لتعزيز-الدوريات-الجوية-1070243316.html
ألمانيا تعرض على بولندا إرسال مقاتلاتها لتعزيز الدوريات الجوية
ألمانيا تعرض على بولندا إرسال مقاتلاتها لتعزيز الدوريات الجوية
قالت ألمانيا، اليوم الأربعاء، إنها قد ترسل طائراتها الحربية لدعم الدوريات فوق بولندا في أعقاب هجوم صاروخي مميت على قرية قريبة من الحدود مع أوكرانيا، مساء أمس. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T12:58+0000
2022-11-16T12:58+0000
أخبار ألمانيا
بولندا
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وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع كريستيان ثيلز، في مؤتمر صحفي دوري: "كرد فعل فوري على الأحداث في بولندا، سنعرض تعزيز الشرطة الجوية بدوريات جوية قتالية فوق مجالها الجوي مع طائرات يوروفايتر الألمانية".وأضاف ثيلز أن هذا يمكن أن يحدث بدءا من الغد إذا رغبت بولندا في ذلك، مشيرا إلى أن الطلعات ستنطلق "من القواعد الجوية الألمانية" دون الحاجة إلى نقل الطائرات إلى بولندا.وأوضح أن مثل هذه الدوريات تتم في "مجالات جوية محددة ومتفق عليها تماما مع الجانب البولندي"، مضيفًا أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت ستسعى اليوم للتحدث إلى نظيرتها البولندية بشأن هذه المسألة.يتسابق المسؤولون لتوضيح ملابسات الضربة الصاروخية بالقرب من الحدود الأوكرانية، والتي أسفرت عن مقتل شخصين بولنديين. وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، من أي "استنتاجات متسرعة" بشأن الحادث.صرح الرئيس البولندي، أنجي دودا، اليوم، أن الحادث لم يكن هجوما متعمدا، مشيرا إلى وجود احتمال كبير أن يكون ناجما عن صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا، وهو ترجيح أشار إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن كذلك.
https://sputnikarabic.ae/20221115/بولندا-تضع-الجيش-في-حالة-تأهب-قصوى-1070223453.html
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أخبار ألمانيا, بولندا
أخبار ألمانيا, بولندا

ألمانيا تعرض على بولندا إرسال مقاتلاتها لتعزيز الدوريات الجوية

12:58 GMT 16.11.2022
© Sputnikيوروفايتر "تايفون"
يوروفايتر تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik
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قالت ألمانيا، اليوم الأربعاء، إنها قد ترسل طائراتها الحربية لدعم الدوريات فوق بولندا في أعقاب هجوم صاروخي مميت على قرية قريبة من الحدود مع أوكرانيا، مساء أمس.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع كريستيان ثيلز، في مؤتمر صحفي دوري: "كرد فعل فوري على الأحداث في بولندا، سنعرض تعزيز الشرطة الجوية بدوريات جوية قتالية فوق مجالها الجوي مع طائرات يوروفايتر الألمانية".
وأضاف ثيلز أن هذا يمكن أن يحدث بدءا من الغد إذا رغبت بولندا في ذلك، مشيرا إلى أن الطلعات ستنطلق "من القواعد الجوية الألمانية" دون الحاجة إلى نقل الطائرات إلى بولندا.
عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
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أمس, 21:29 GMT
وأوضح أن مثل هذه الدوريات تتم في "مجالات جوية محددة ومتفق عليها تماما مع الجانب البولندي"، مضيفًا أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت ستسعى اليوم للتحدث إلى نظيرتها البولندية بشأن هذه المسألة.
يتسابق المسؤولون لتوضيح ملابسات الضربة الصاروخية بالقرب من الحدود الأوكرانية، والتي أسفرت عن مقتل شخصين بولنديين. وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، من أي "استنتاجات متسرعة" بشأن الحادث.
صرح الرئيس البولندي، أنجي دودا، اليوم، أن الحادث لم يكن هجوما متعمدا، مشيرا إلى وجود احتمال كبير أن يكون ناجما عن صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا، وهو ترجيح أشار إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن كذلك.
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