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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221120/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مدافع-أوكرانية-كانت-تستهدف-مدينة-بيلغورود-1070355684.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع أوكرانية كانت تستهدف مدينة بيلغورود
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع أوكرانية كانت تستهدف مدينة بيلغورود
أعلنتت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن القوات الروسية دمرت 4 مدافع هاوتزر إم 777 أمريكية الصنع وتم القضاء على 10 أفراد أثناء هجومها على اللواء 40 المدفعي... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T11:11+0000
2022-11-20T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ودمرت ضربة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية في مدينة زابوروجي في مؤسسة "موتور سيتش" الدفاعية ورشة لتجميع محركات طائرات سلاح الجو الأوكراني.كما تم إحباط هجمات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وأصيبت تجمعات العدو بنيران المدفعية والراجمات الثقيلة في بلدات تاباييفكا وكيسلوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث قضت القوات الروسية على هذا المحور أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا ودمرت ناقلة جند مدرعة وشاحنتي بيك أب خلال النهار.كما قضى وحدات الجيش الروسي على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا ودمرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة في اتجاه كراسني ليمان.وصدت القوات الروسية محاولة هجوم أوكراني على محورجنوب دونيتسك في بلدات بافلوفكا وسلافنوي وروفنوبول وفريموفكا مما أدى إلى القضاء أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعتين و3 شاحنات صغيرة وناقلتي جند.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع أوكرانية كانت تستهدف مدينة بيلغورود

11:11 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 20.11.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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يتبع
أعلنتت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن القوات الروسية دمرت 4 مدافع هاوتزر إم 777 أمريكية الصنع وتم القضاء على 10 أفراد أثناء هجومها على اللواء 40 المدفعي المسمى "بكييف" في مقاطعة خاركوف والذي كان يستهدف مدينة بيلغورود الروسية.
ودمرت ضربة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية في مدينة زابوروجي في مؤسسة "موتور سيتش" الدفاعية ورشة لتجميع محركات طائرات سلاح الجو الأوكراني.
كما تم إحباط هجمات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وأصيبت تجمعات العدو بنيران المدفعية والراجمات الثقيلة في بلدات تاباييفكا وكيسلوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث قضت القوات الروسية على هذا المحور أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا ودمرت ناقلة جند مدرعة وشاحنتي بيك أب خلال النهار.
كما قضى وحدات الجيش الروسي على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا ودمرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة في اتجاه كراسني ليمان.
وصدت القوات الروسية محاولة هجوم أوكراني على محورجنوب دونيتسك في بلدات بافلوفكا وسلافنوي وروفنوبول وفريموفكا مما أدى إلى القضاء أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعتين و3 شاحنات صغيرة وناقلتي جند.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
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