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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221120/غروسي-يدين-الانفجارات-بمنطقة-محطة-زابوروجيه-ويحذر-من-عواقب-وخيمة-1070370708.html
غروسي يدين الانفجارات بمنطقة محطة زابوروجيه ويحذر من "عواقب وخيمة"
غروسي يدين الانفجارات بمنطقة محطة زابوروجيه ويحذر من "عواقب وخيمة"
أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الانفجارات التي وقعت، اليوم الأحد، بمحيط محطة زابوروجيه النووية، واعتبرها هجوما مباشرا قد يؤدي... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T22:25+0000
2022-11-20T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. ووصف غروسي، خلال حوار مع قناة "بي. إف. إم" الفرنسية، اليوم، الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بأنه "خطير للغاية"، وقال إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقيمون الأضرار التي لحقت بالمحطة من جراء القصف يوم الاثنين "إذا سمح الوضع بذلك".واستطرد مدير عام الوكالة الدولية، "حقيقة أن هناك دول تعتبر محطة زابوروجيه هدفا عسكريا مشروعا، هو شيء لا يمكن تصوره".وأكد غروسي أن "المفاعلات النووية بالمحطة لم تتأثر بينما طالت الضربات مناطق تخزين الوقود الجديد والمستنفد".وحث مدير الوكالة الدولية على "وقف التصرفات الجنونية" حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أن تدهور الوضع قد يؤدي إلى "حادث نووي له عواقب وخيمة".وأضاف غروسي، "طلب مني وزير الطاقة الأوكراني إرسال بعثات إلى ثلاثة مواقع أخرى في البلاد وستبدأ الرحلات الأسبوع المقبل".أفاد مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن المسلحين الأوكرانيين أجروا قصفاً مدفعياً على محطة زابوروجيه النووية، ما أحدث أضراراً بالمنشآت الاستراتيجية.وقال كارتشا لسبوتنيك، "أجرى العسكريون الأوكرانيون قصفاً على أراضي المحطة. تم إطلاق 12 صاروخاً. من المعروف أن 6 منهم أصابوا محيط نافورة تبريد المفاعل، 2 في مخزن النفايات النووية الجافة".وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت في وقت سابق، أنها لم ترصد أي أنشطة غير معلنة في المواقع النووية الأوكرانية التي فحصتها، بعدما اتهمت روسيا نظام كييف بتنفيذ أنشطة غير معلنة في عدد من المواقع النووية الأوكرانية.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه من الضروري الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أسرع وقت ممكن، وأن موسكو على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه المسألة.
https://sputnikarabic.ae/20221118/بيسكوف-يعلق-على-دعوة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لمغادرة-أراضي-محطة-زابوروجيه-1070295337.html
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا

غروسي يدين الانفجارات بمنطقة محطة زابوروجيه ويحذر من "عواقب وخيمة"

22:25 GMT 20.11.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي
 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الانفجارات التي وقعت، اليوم الأحد، بمحيط محطة زابوروجيه النووية، واعتبرها هجوما مباشرا قد يؤدي إلى حادث نووي له عواقب وخيمة.
القاهرة - سبوتنيك. ووصف غروسي، خلال حوار مع قناة "بي. إف. إم" الفرنسية، اليوم، الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بأنه "خطير للغاية"، وقال إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقيمون الأضرار التي لحقت بالمحطة من جراء القصف يوم الاثنين "إذا سمح الوضع بذلك".
واعتبر غروسي أن الهجمات كانت "متعمدة ومستهدفة.. وتعتبر هجوما مباشرا لم يحدث على الأقل منذ الصيف وهذا يشير إلى تعقيد واضح للوضع".
واستطرد مدير عام الوكالة الدولية، "حقيقة أن هناك دول تعتبر محطة زابوروجيه هدفا عسكريا مشروعا، هو شيء لا يمكن تصوره".
وأكد غروسي أن "المفاعلات النووية بالمحطة لم تتأثر بينما طالت الضربات مناطق تخزين الوقود الجديد والمستنفد".
وحث مدير الوكالة الدولية على "وقف التصرفات الجنونية" حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أن تدهور الوضع قد يؤدي إلى "حادث نووي له عواقب وخيمة".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
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وأضاف غروسي، "طلب مني وزير الطاقة الأوكراني إرسال بعثات إلى ثلاثة مواقع أخرى في البلاد وستبدأ الرحلات الأسبوع المقبل".
أفاد مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن المسلحين الأوكرانيين أجروا قصفاً مدفعياً على محطة زابوروجيه النووية، ما أحدث أضراراً بالمنشآت الاستراتيجية.
وقال كارتشا لسبوتنيك، "أجرى العسكريون الأوكرانيون قصفاً على أراضي المحطة. تم إطلاق 12 صاروخاً. من المعروف أن 6 منهم أصابوا محيط نافورة تبريد المفاعل، 2 في مخزن النفايات النووية الجافة".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت في وقت سابق، أنها لم ترصد أي أنشطة غير معلنة في المواقع النووية الأوكرانية التي فحصتها، بعدما اتهمت روسيا نظام كييف بتنفيذ أنشطة غير معلنة في عدد من المواقع النووية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه من الضروري الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أسرع وقت ممكن، وأن موسكو على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه المسألة.
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