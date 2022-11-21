https://sputnikarabic.ae/20221121/إيران-تعلن-تقديم-أكثر-من-70-وثيقة-للعراق-حول-وجود-الجماعات-الإرهابية-المسلحة-في-منطقة-كردستان-1070397442.html

إيران تعلن تقديم أكثر من 70 وثيقة للعراق حول وجود "الجماعات الإرهابية المسلحة" في منطقة كردستان

إيران تعلن تقديم أكثر من 70 وثيقة للعراق حول وجود "الجماعات الإرهابية المسلحة" في منطقة كردستان

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تقديم أكثر من 70 وثيقة للعراق حول وجود الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة كردستان العراق. 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T15:57+0000

2022-11-21T15:57+0000

2022-11-21T15:57+0000

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الحرس الثوري الإيراني

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وقال سفير إيران في بغداد، محمد كاظم آل صادق، في لقاء مع قناة العالم الإيرانية، إن "إيران طلبت من الحكومة العراقية وسلطات كردستان بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام".وأضاف آل صادق أنه "تم استهداف منشآتنا الحيوية في كرمانشاه من قبل الموساد الإسرائيلي انطلاقا من كردستان العراق"، مؤكدا أن الهجوم البري على مواقع الجماعات المسلحة في منطقة كردستان العراق غير وارد.وقال السفير الإيراني لدى بغداد، إن "قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني زار العراق والتقى الرئاسات الثلاث"، مشيرا إلى أن "إيران اتفقت مع الحكومة المركزية وسلطات إقليم كردستان على نشر القوات العراقية على حدود كردستان لكنه لم ينفذ".وكان محمد كاظم آل صادق قال، أمس الأحد: "طلبنا من الجانب العراقي في بغداد مسك حدود إقليم كردستان مع إيران"، مضيفا: "كما طالبنا بنزع سلاح عناصر الفصائل الإيرانية المعارضة في الإقليم وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين".وأضاف آل صادق: "ناقشنا تبادل المطلوبين للقضاء وفق مذكرة تفاهم بين القضاء العراقي والإيراني"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية وافقت على مطلبين وطلبت مهلة فيما يخص موضوع نزع السلاح".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، شن هجمات جديدة على مواقع "الجماعات الانفصالية"، في إقليم كردستان، شمالي العراق، لافتا إلى إصابة عدة عناصر منهم.وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه "تم شن موجة جديدة من الهجمات على مواقع الجماعات الانفصالية شمالي العراق"، مضيفا أنه "خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق مناطق شمالي العراق، بما في ذلك مناطق جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، أصيب الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة".بدورها، قالت الخارجية الإيرانية إن الجماعات "الانفصالية والإرهابية" في إقليم كردستان العراقي، ما زالت تمثل تهديدا لإيران، لافتة إلى أن بغداد لم تف بوعودها لطهران بشأن التهديدات الأمنية.وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن "الجماعات الانفصالية والإرهابية في إقليم كردستان العراق ما زالت تمثل تهديدا لإيران".وأضاف أن "العراق لم يف بالوعود التي قطعها لإيران بشأن التهديدات الأمنية، ونأمل ألا تكون الأراضي العراقية نقطة تهديد لبلادنا ونتوقع من المسؤولين العراقيين العمل بالوعود التي قطعوها لنا".

https://sputnikarabic.ae/20221120/إيران-تطالب-العراق-بمسك-حدود-كردستان-معها-ونزع-سلاح-الفصائل-المعارضة-في-الإقليم-1070365951.html

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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني