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https://sputnikarabic.ae/20221121/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-جاوة-في-إندونيسيا-إلى-162-قتيلا-1070398292.html
ارتفاع عدد ضحايا زلزال جاوة في إندونيسيا إلى 162 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا زلزال جاوة في إندونيسيا إلى 162 قتيلا
قال حاكم الإقليم الأكثر تضررا ومسؤول محلي، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، اليوم الاثنين، قفز إلى 162 قتيلا. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T16:29+0000
2022-11-21T16:29+0000
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أخبار إندونيسيا
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وذكر رضوان كامل حاكم جاوة الغربية في مقطع فيديو: "يؤسفني أن أبلغكم بمقتل 162 (شخصا جراء الزلزال)". قال مسؤولون إن الزلزال تسبب في أضرار مادية كبيرة.وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أكد المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيانغور في جاوة الغربية، آدم، الذي يحمل اسما واحدا مثل العديد من الإندونيسيين، حصيلة القتلى التي ذكرها الحاكم.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة كان مركزه في منطقة سيانغور في مقاطعة جاوة الغربية على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).رصدت العديد من الانهيارات الأرضية حول سيانغور، وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إن عشرات المباني تضررت بما في ذلك مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومنشآت عامة أخرى.وأضافت في بيان أنه لا يزال يجري جمع معلومات عن حجم الخسائر والأضرار. شعر السكان بالزلزال بقوة في منطقة جاكرتا الكبرى، حيث تأرجحت الأبراج الشاهقة في العاصمة وتم إخلاء بعضها.
https://sputnikarabic.ae/20221121/زلزال-يضرب-إندونيسيا-ويتسبب-في-مقتل-46-شخصا-على-الأقل-1070390724.html
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العالم, أخبار إندونيسيا
العالم, أخبار إندونيسيا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال جاوة في إندونيسيا إلى 162 قتيلا

16:29 GMT 21.11.2022
© AP Photo / Rudy Akdyaksyahتداعيات زلزال قوي ضرب مدينة ماموجو، إندونيسيا، 14 يناير 2021
تداعيات زلزال قوي ضرب مدينة ماموجو، إندونيسيا، 14 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
تداعيات زلزال قوي ضرب مدينة ماموجو، إندونيسيا، 14 يناير 2021. صورة أرشفية
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
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قال حاكم الإقليم الأكثر تضررا ومسؤول محلي، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، اليوم الاثنين، قفز إلى 162 قتيلا.
وذكر رضوان كامل حاكم جاوة الغربية في مقطع فيديو: "يؤسفني أن أبلغكم بمقتل 162 (شخصا جراء الزلزال)". قال مسؤولون إن الزلزال تسبب في أضرار مادية كبيرة.
وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أكد المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيانغور في جاوة الغربية، آدم، الذي يحمل اسما واحدا مثل العديد من الإندونيسيين، حصيلة القتلى التي ذكرها الحاكم.
جنود ومواطنون إندونيسيون يفحصون المنازل المتضررة في مالانغ،11 أبريل 2021 بعد يوم من وقوع زلزال بلغت قوته 6.0 درجات قبالة ساحل جزيرة جاوا الرئيسية في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
زلزال يضرب إندونيسيا ويتسبب في مقتل 46 شخصا على الأقل
12:22 GMT
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة كان مركزه في منطقة سيانغور في مقاطعة جاوة الغربية على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).
رصدت العديد من الانهيارات الأرضية حول سيانغور، وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إن عشرات المباني تضررت بما في ذلك مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومنشآت عامة أخرى.
وأضافت في بيان أنه لا يزال يجري جمع معلومات عن حجم الخسائر والأضرار. شعر السكان بالزلزال بقوة في منطقة جاكرتا الكبرى، حيث تأرجحت الأبراج الشاهقة في العاصمة وتم إخلاء بعضها.
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