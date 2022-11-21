https://sputnikarabic.ae/20221121/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-جاوة-في-إندونيسيا-إلى-162-قتيلا-1070398292.html
ارتفاع عدد ضحايا زلزال جاوة في إندونيسيا إلى 162 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا زلزال جاوة في إندونيسيا إلى 162 قتيلا
قال حاكم الإقليم الأكثر تضررا ومسؤول محلي، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، اليوم الاثنين، قفز إلى 162 قتيلا. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T16:29+0000
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2022-11-21T16:29+0000
العالم
أخبار إندونيسيا
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وذكر رضوان كامل حاكم جاوة الغربية في مقطع فيديو: "يؤسفني أن أبلغكم بمقتل 162 (شخصا جراء الزلزال)". قال مسؤولون إن الزلزال تسبب في أضرار مادية كبيرة.وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أكد المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيانغور في جاوة الغربية، آدم، الذي يحمل اسما واحدا مثل العديد من الإندونيسيين، حصيلة القتلى التي ذكرها الحاكم.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة كان مركزه في منطقة سيانغور في مقاطعة جاوة الغربية على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).رصدت العديد من الانهيارات الأرضية حول سيانغور، وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إن عشرات المباني تضررت بما في ذلك مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومنشآت عامة أخرى.وأضافت في بيان أنه لا يزال يجري جمع معلومات عن حجم الخسائر والأضرار. شعر السكان بالزلزال بقوة في منطقة جاكرتا الكبرى، حيث تأرجحت الأبراج الشاهقة في العاصمة وتم إخلاء بعضها.
https://sputnikarabic.ae/20221121/زلزال-يضرب-إندونيسيا-ويتسبب-في-مقتل-46-شخصا-على-الأقل-1070390724.html
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العالم, أخبار إندونيسيا
ارتفاع عدد ضحايا زلزال جاوة في إندونيسيا إلى 162 قتيلا
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قال حاكم الإقليم الأكثر تضررا ومسؤول محلي، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، اليوم الاثنين، قفز إلى 162 قتيلا.
وذكر رضوان كامل حاكم جاوة الغربية في مقطع فيديو: "يؤسفني أن أبلغكم بمقتل 162 (شخصا جراء الزلزال
)". قال مسؤولون إن الزلزال تسبب في أضرار مادية كبيرة.
وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أكد المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيانغور في جاوة الغربية، آدم، الذي يحمل اسما واحدا مثل العديد من الإندونيسيين، حصيلة القتلى التي ذكرها الحاكم.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال
الذي بلغت قوته 5.6 درجة كان مركزه في منطقة سيانغور في مقاطعة جاوة الغربية على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).
رصدت العديد من الانهيارات الأرضية حول سيانغور، وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إن عشرات المباني تضررت بما في ذلك مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومنشآت عامة أخرى.
وأضافت في بيان أنه لا يزال يجري جمع معلومات عن حجم الخسائر والأضرار. شعر السكان بالزلزال بقوة في منطقة جاكرتا الكبرى، حيث تأرجحت الأبراج الشاهقة في العاصمة وتم إخلاء بعضها.